"We staan op scherp!" IJsbanen in de Noordkop hoopvol voor ijskoude winter

"Het gaat de goede kant op, we staan op scherp!" Natuurijsbanen in de Noordkop zijn hoopvol voor een winter met ijs. Weerman Jan Visser voorspelt vijf graden nachtvorst de komende week en dan begint het voorzichtig te 'kriebelen'. De ijsbaan van de Magnusrijders in Schagen staat alvast onder water voor het geval dat het vriezen doorzet.

"Ik ben erg optimistisch," zegt Ton Smakman van natuurijsbaan De Magnusrijders in Schagen. Afgelopen week is de baan onder water gezet. Smakman gaat ervan uit dat er zeker geschaatst kan worden deze winter. "We hebben wat zachte winters gehad, maar het is nu al eerder koud in grote delen van Europa."

Gras sparen

Bij IJsclub Julianadorp wachten ze nog even met de baan onder water zetten, maar hoop is er zeker. Voorzitter Ruud Konijn: "We houden alles in de gaten. Hoop op vorst blijven we houden, want anders kun je wel stoppen. Om het gras te sparen wachten we met onder water zetten tot we zeker weten dat er veertien dagen vorst is. We hebben een nieuwe pomp, dus binnen 24 uur staat het veld onder water."

Ondanks de matige winters hebben de ijsclubs niet de klagen over het aantal leden. "We zijn met zo'n duizend leden één van de grootste verenigingen," vertelt Ruud Konijn. "Veel leden blijven om de club te steunen, maar we organiseren het hele jaar door van alles op de ijsbaan."

Ook in Schagen weinig opzeggers, zegt Ton Smakman: "We organiseren houden ieder jaar een winterwandeling en daar doen honderden mensen aan mee. Dat helpt om de binding te houden met de ijsclub."