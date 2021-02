IJsbaan opent poorten voor de jeugd: "Als er ijs is, moet je schaatsen"

'T ZAND - Vanmiddag om half drie was het zover: de ijsbaan opende de poorten en dus konden de jongeren tot 18 jaar voor het eerst de schaatsen onderbinden. Het werk aan de baan ging ondertussen gewoon door. Met schuiver en bezem werd het ijs nog even goed onder handen genomen.

Het voelde vanmiddag als een plechtig moment. De vlag ging in top en de grote ijzeren hekken werden opengeslingerd. "Wij zeggen altijd: 'als er ijs is, moet je schaatsen", zegt voorzitter Jacuqes Burger van IJsclub Land van Buur, "We zijn er vanmiddag met zijn tweeën overheen gelopen, we zijn er niet doorgezakt dus we kunnen open."

De ijsbaan beperkt zich voorlopig wel even tot de jongeren uit het dorp. "Dat doen we in verband met de COVID-maatregelen. Dat gaan we even aankijken en dan hopen we dat we het kunnen uitbouwen en dat ook de senioren kunnen gaan schaatsen. Het moet niet te druk worden. Maar we hebben de ruimte, het is een grote schaatsbaan", zegt Burger.

Voorkennis

Als de jeugd die even verderop op het ijs staat te spelen doorkrijgt dat de ijsbaan open is, vliegen ze naar huis om hun schaatsen te halen. De dochter van de voorzitter is de eerste, zij had een beetje voorkennis: "Leuk om weer op natuurijs te kunnen schaatsen. Fijn gevoel!"

De baan is waarschijnlijk de eerste in de Noordkop. "We liepen hier vanmiddag en we zeiden waarom zouden we niet open gaan. We gaan er goed op letten dat de mensen niet bij elkaar gaan klonteren. Volgens mij kunnen we dan een hoop plezier beleven", zegt Burger. Woensdagmiddag om 14.00 uur gaat de baan weer open. Overigens kon er ook op Texel geschaatst worden vandaag. Daar ging de baan bij De Koog al open.