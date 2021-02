De Peiling: Maak voor schaatsen een uitzondering op de coronaregels

Schaatsen is een buitensport en is dus toegestaan met de huidige coronaregels, er zijn wel een aantal beperkingen. Zo zijn sportwedstrijden en andere evenementen met de huidige regels verboden en zijn toertochten of andere schaatswedstrijden daardoor niet mogelijk.

De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB) kreeg tot eind vorige week vanuit Den Haag de boodschap dat marathonschaatswedstrijden niet waren toegestaan, ook niet op natuurijs. De KNSB heeft de afgelopen weken een reeks langebaanwedstrijden georganiseerd, waarbij rijders in 'een bubbel' zitten. Deze week staan de WK afstanden op het programma (11-14 februari), als laatste in de reeks.

Unieke kans

Verschillende marathonploegen hebben in een open brief laten weten dat zij actie zullen ondernemen, om de komende tijd alsnog wedstrijden op natuurijs te kunnen organiseren. Vanwege de coronamaatregelen zijn die nu nog niet toegestaan.

Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB reageert op die oproep in een persbericht: "De periode van natuurijs die voor ons ligt, is uitzonderlijk in Nederland. Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen. Goed te zien dat heel de schaatswereld hierachter staat. Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden. We hebben in Thialf laten zien dat we wedstrijden veilig en coronaproof kunnen organiseren. Dat moet ons ook lukken met marathonwedstrijden op natuurijs", zegt De Wit. "Het zou voor het peloton een verloren seizoen goed kunnen maken en voor de mensen thuis kan het straks geweldige tv opleveren."

Veel schaatsbanen blijven gesloten

Veel ijsclubs durven vanwege de lockdown niet hun ijsbaan te openen, ook niet voor tieners en kinderen. Het winterse weer en de langdurige kou zorgt voor flink wat schaatskoorts in de regio, maar ondanks dat de KNSB wedstrijden op natuurijs aanmoedigt, durven veel clubs het risico niet te nemen. Zowel IJsclub Driehuizen als de Rijper IJsclub en IJsclub Akersloot laten aan NH Nieuws weten hun ijsbaan dicht te houden.

Veilig schaatsen op Het Havenrak

In de gemeente Waterland kan er wel gewoon geschaatst worden, zo hebben de gemeente en ijsclubs gisteravond besloten. "Het probleem is dat wij geen schaatsbaan in Broek en Waterland hebben. Onze vereniging zorgt ervoor dat er veilig geschaatst kan worden op Het Havenrak en de omliggende slootjes", vertelt Willem de Roy van de ijsclub daar.

Voorzitter van de ijsclub in Broek in Waterland Piet Ebbelaar liet gisteravond aan NH Nieuws weten dat er op Het Havenrak net als voorgaande jaren een baan wordt gerealiseerd met koek en zopie, verlichting en, wie weet, zelfs muziek in het weekend. "We gaan er evengoed een gezellige boel van maken", zegt Ebbelaar enthousiast.

"De koek en zopie worden take-away. We hebben met de gemeente besloten dat er een coronacoördinator op het ijs komt. Dat is iemand van ons die nauw contact heeft met de gemeente. Mocht het fout gaan door te veel mensen op het ijs, dan wordt er ingegrepen."