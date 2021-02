Veel schaatsbanen blijven gesloten, clubs willen zich niet op glad ijs begeven

DRIEHUIZEN - Verschillende ijsclubs uit de regio hebben vanwege de coronamaatregelen besloten hun schaatsbaan gesloten te houden. Dat laat onder meer Jan Hoekstra van IJsclub Driehuizen weten aan NH Nieuws. "We hebben dit met pijn in ons hart unaniem besloten. Simpelweg omdat we het niet kunnen handhaven." In Grootschermer denken ze dat wel te kunnen en openen ze vanmiddag onder strikte voorwaarden de kleine ijsbaan.