KNSB omarmt initiatieven voor schaatswedstrijden op natuurijs

De KNSB reageert in een persbericht op de open brief die verschillende marathonploegen stuurden om actie te ondernemen zodat er de komende tijd alsnog wedstrijden op natuurijs kunnen plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen zijn die nu niet toegestaan.

"De periode van natuurijs die voor ons ligt, is uitzonderlijk in Nederland", zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. "Er ligt een unieke kans, die we willen grijpen. Goed te zien dat heel de schaatswereld hierachter staat. Wij zijn sinds dit weekend in gesprek met diverse betrokken partijen om te kijken of we de plannen werkelijkheid kunnen laten worden."