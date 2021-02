Natuurijs breekt wetten: mogen we massaal het ijs op?

WATERLAND - Nu het nog kouder en het ijs steeds dikker wordt, groeit de schaatskoorts. Kunnen we vandaag of morgen massaal het ijs op? Of smelt de pret als sneeuw voor de zon door de coronamaatregelen. In de gemeente Waterland mag er gewoon geschaatst worden op de boerenslootjes en meertjes. Dat heeft de gemeente gisteravond besloten na een overleg met de ijsclub daar.

In Amsterdam en in het Gooi geldt op drukke vaarwegen al een vaarverbod zodat er straks geschaatst kan worden. De gemeenten in het Gooi hebben een 'handreiking Schaatsen op natuurijs' opgesteld. Hierin staat wat wel en niet mogelijk is binnen de coronamaatregelen. Of deze er ook in Waterland komt, is nog onduidelijk.

IJstoerisme

De gemeente Waterland is de achtertuin van Amsterdam. Het meertje Het Havenrak met daaromheen kilometers aan waterwegen in Broek in Waterland is ideaal voor lange tochten op de ijzers. Zodra er geschaatst kan worden is het ook ontzettend druk. Er komen zoveel schaatsliefhebbers op af dat ze drie jaar geleden de veiligheid niet meer konden garanderen: "Het is te druk op het ijs", riep ijsmeester Tjerk Doornenbal toen. Door de kou wordt het ijs dik genoeg voor iedereen, maar nu is corona het gevaar.

De gemeente Waterland en de ijsclubs hebben gisteravond tijdens een overleg besloten dat er gewoon geschaatst kan worden. "Het probleem is; wij hebben geen schaatsbaan in Broek en Waterland. Onze vereniging zorgt ervoor dat er veilig geschaatst kan worden op Het Havenrak en de omliggende slootjes", vertelt Willem de Rooi van de ijsclub. "Dat het ontzettend druk kan worden, weten we van voorgaande jaren."