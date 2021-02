Eerste schaatsers op natuurijs gespot

NOORD-HOLLAND - Koud, kouder, koudst. Dat is de weersvoorspelling voor de komende dagen. Goed nieuws voor schaatsliefhebbers, want hierdoor neemt de kans op schaatspret toe. Want na meerdere dagen vol sneeuw en harde wind, ontstaat zo het perfecte weer voor ijsgroei. Sommigen nemen het ervan en staan vandaag al op de ijzers.

NH-verslaggever Aart van Eldik op natuurijs gespot - NH Nieuws

Zo worden de eerste rondjes al gemaakt in het Westerpark in Amsterdam. Weliswaar gebeurt dit voorzichtig en langzaamaan, maar toch, met muts op en handschoenen aan zijn de schaatsers er klaar voor. Het levert mooie beelden op, zoals in onderstaande video is te zien.

Eerste schaatsers in het Westerpark - NH Nieuws

In Waterland heeft NH-verslaggever Aart van Eldik ook al voorzichtig de ijskwaliteit getest. "Slechter vind je het niet, maar het is ijs", zegt hij daarover. Dat het schaatsen niet van harte ging, blijkt wel uit onderstaande beelden.

NH-verslaggever Aart van Eldik probeert het eerste ijs uit - NH Nieuws

Het gaat echter nog even duren voordat we ook op grotere wateren de ijzers eronder kunnen binden. Weerman Jan Visser zegt dat er zo'n 3 a 5 centimeter ijs per dag aangroeit en denkt dat het ijs uiteindelijk op vrijdag 18 centimeter dik kan zijn. Zelfs de Gouwzee kan dicht gaan vriezen, voorspelt hij. "We hebben het over Elfstedenkou en dat zou voor het eerst sinds '97 zijn."

