Drukte voor schaatsenslijper: "Iedereen wil schaatsen klaar hebben voor natuurijs"

De klanten staan de laatste dagen nog net niet in de rij om hun schaatsen te laten slijpen, maar dat Ron geen klagen heeft over de hoeveelheid werk is wel duidelijk. In zijn zaak liggen tientallen schaatsen klaar om geslepen te worden. "Natuurijs maak je natuurlijk niet vaak meer mee en als het er is, wil iedereen natuurlijk schaatsen. Ik heb het daarom hartstikke druk met schaatsen slijpen."