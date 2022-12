Prachtige plaatjes na weer een nacht vorst: 't Gooi ontwaakt onder ijsdeken

Een tweede nacht met vrieskou en weer een ijskoude ochtend. Je moet er even voor blauwbekken, maar als je vlak voor zonsopgang op straat loopt, waan je je in een winterse wereld. Een laagje ijs over het landschap, bevroren dakpannen, rokende schoorsteentjes, wolkjes van adem en natuurlijk het geluid van ijskrabbers op bevroren autoruiten. Geniet even mee van de winterse wereld in 't Gooi vanmorgen.