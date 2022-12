Kunnen we vandaag in Waarland schaatsen? IJsmeesters klaar voor 'magisch meetmoment'

Het zorgt deze ochtend voor een prachtig plaatje: De ijsbaan in Waarland is al voorzien van een mooie laag ijs, de lucht is felblauw, de zon komt op en de vogels worden rustig wakker. Dat is alleen niet het beeld dat de ijsmeesters willen zien. Er moet geschaatst worden, maar is het ijs vandaag wel al dik genoeg?

Is het ijs dik genoeg om op te kunnen schaatsen? - NH Nieuws / Kelly Blok

"Om 10 uur is het magische meetmoment", vertelt Paul Bakker, secretaris van de ijsvereniging. Hij en nog vijf anderen bestuursleden staan te trappelen om de ijsbaan te openen. Gisteren zaten ze op zo'n drie centimeter, en met een echte koude nacht erbij moet het volgens de mannen mogelijk zijn. Maar voor een dag schaatsplezier moet het ijs zo'n zes à zeven centimeter zijn en daar is een nacht met een flink lage temperatuur voor nodig. "Je bent van de omstandigheden afhankelijk", vertelt Paul Bakker. NH Nieuws was aanwezig bij het meetmoment vanochtend vroeg en in onderstaande video is te zien of er vandaag in Waarland geschaatst kan worden. Tekst gaat door onder de video.

Paul Bakker hoopt dat er vandaag geschaatst kan worden - NH Nieuws