Sensationele zege Telstar Vrouwen op PSV, Amy Banarsie pijnigt oude ploeg

Voor het eerst dit seizoen is Telstar Vrouwen als winnaar van het veld gestapt. In de vrouwen eredivisie werd PSV vanavond met 2-0 verslagen. Er was een hoofdrol voor de ingevallen Samya Hassani (goal en assist). VV Alkmaar won nipt (1-0) van PEC Zwolle. Oud-speelster van de Zwollenaren, Amy Banarsie, maakte de enige goal.

Annemiek Kruijthof (l) in duel met Inessa Kaagman - Jan Mulder/Orange Pictures

Voorafgaand aan de wedstrijd was het al duidelijk dat het een historische zou worden. Het arbitrale kwartet bestond namelijk compleet uit vrouwen, dat was voor het eerst in het Nederlandse profvoetbal. Het begin van Telstar Vrouwen was goed. Annemiek Kruijthof testte na twintig seconden al PSV-keepster Lisan Alkemade. Zij kon de bal net over tikken. De Eindhovenaren werden gevaarlijk via een vrije trap, maar die ging naast. De Velsenaren kregen de beste kansen en dat kwam vooral door Kyan Coady. Zij zorgde met goede voorzetten en acties voor het meeste gevaar. Vlak voor rust kreeg PSV de grootste mogelijkheid tot dan toe. Chimera Ripa (oud-VV Alkmaar) schoot de bal echter in het zijnet.

Hoofdrol Hassani Vroeg in de tweede helft kreeg de Hoornse Inessa Kaagman een opgelegde kans oog in oog met Kelly van der Steen. De doelvrouw van Telstar kon de bal redden. Hierna bleef PSV grote kansen krijgen via Joëlle Smits en Kaagman. Laatstgenoemde dacht zelfs te scoren, maar haar schot werd miraculeus gestopt door Van der Steen. Tegen de verhouding in opende Telstar de score. Alkemade leverde de bal in bij Samya Hassani en die gaf de bal aan Isa Gomez. Zij maakte 1-0. Vlak voor tijd besliste de ingevallen Hassani het duel helemaal door ook de tweede van de avond te scoren. Telstar won dus vanavond voor het eerst dit seizoen, maar blijft laatste in de eredivisie. Het was hun laatste wedstrijd van 2022. Later vanavond zullen er reacties van Telstar te zien zijn op onze site.

VV Alkmaar pakte vanavond ook de drie punten. Zij wonnen van PEC Zwolle. De Alkmaarders kregen na een kwartier een strafschop na een overtreding van Maud Rutgers. De Zwollenaren moesten hierna verder met tien man, omdat Rutgers rood kreeg. De penalty werd vervolgens gemist door Judith Roosje. Veerle van der Most kreeg voor rust nog een grote kans. Deze ging naast het doel. Banarsie belangrijk In de tweede helft kreeg de thuisploeg nog kansen via Danique Noordman en Leonie Vlek, maar het was VV Alkmaar dat op voorsprong kwam. Amy Banarsie, oud-speelster van PEC, scoorde een afstandsschot: 1-0. Bo van Egmond had de gelijkmaker op haar schoen, de zege kwam echter niet meer in gevaar.