'Ladies Only Night' bij Telstar: vrouwelijke arbitrale kwartet primeur in Nederland

Bij Telstar Vrouwen staat komende vrijdag een primeur in het Nederlandse voetbal te wachten. Voor het eerst in het profvoetbal zijn alle vier de officials een vrouw. Daarnaast staat de volledige speelronde in de eredivisie voor vrouwen onder leiding van vrouwelijke scheidsrechters.

De wedstrijd tussen Telstar Vrouwen en PSV wordt door de KNVB omschreven als 'Ladies Only Night'. Lizzy van der Helm zal de leiding over het duel hebben met Isabelle van Gilst en Eline Leenstra als assistenten. Manon Plandsoen is de vierde official van dienst. Daarmee is het de eerste wedstrijd in Nederland ooit waarbij alle vier de officials een vrouw zijn.

Spotlights

"Het initiatief om de vrouwelijke scheidsrechters op deze manier in de spotlights te zetten past bij de missie van de KNVB om de komende jaren de vrouwelijke afvaardiging binnen het scheidsrechterskorps te verdubbelen", zegt de KNVB in een persbericht. De bond constateert dat op dit moment wordt twee procent van de wedstrijden in het voetbal gefloten door een vrouw, terwijl iets meer dan tien procent van alle voetballers in Nederland vrouw is.