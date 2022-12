Cain Seedorf en Glynor Plet helpen Telstar aan volle buit in oefenduel

Ter voorbereiding op de laatste twee duels van het jaar speelde Telstar vandaag een oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht. Het werd 2-1 voor de Witte Leeuwen door treffers van Cain Seedorf en Glynor Plet. "We hadden er wel een hogere score van moeten maken, maar gelukkig speelde we niet opnieuw gelijk", reageert trainer Mike Snoei.

Dordrecht kwam langszij via Feyenoord-huurling Aliou Baldé: 1-1. Het was aanvaller Glynor Plet, die gelijk de Velsenaren daarna weer de voorsprong gaf: 2-1. Snoei spreekt dan ook van een 'nuttige oefenwedstrijd'. "We moesten aan de bak, want zij speelden het grootste gedeelte van de wedstrijd in hun sterkste opstelling. Vandaag heb ik ook andere jongens een kans gegeven." Eén van die spelers was Joey Houweling. De doelman mocht een helft spelen, nadat hij onlangs Ronald Koeman Jr. al verving tegen ADO Den Haag.

Aangezien Telstar nog twee thuiswedstrijden speelt, was het plan om in Velsen-Zuid te oefenen. Dat bleek qua organisatie niet mogelijk, waardoor Dordrecht de tegenstander werd. "We zijn heel erg aan elkaar gewaagd en ik vond ons de eerste helft prima voor de dag komen", zag Snoei. Cain Seedorf maakte de openingsgoal. Hierna liet Telstar een aantal kansen liggen om de score uit te breiden.

Nieuweling

Een andere opvallende naam was die van Jayden Turfkruier. De twintigjarige middenvelder maakte zijn debuut en traint sinds drie weken mee bij het eerste. Turfkruier verving Anass Najah. "Ik heb hem een groot stuk laten spelen, omdat ik benieuwd was of hij zich staande kon houden. Normaal gesproken speelt hij bij Onder-21 tegen veredelde amateurclubs, dan is dit wel anders. Ik vond dat hij goed overeind bleef."

Voor David Min en Jay Kruiver kwam de oefenwedstrijd tegen FC Dordrecht nog te vroeg. Zij bleven achter in IJmuiden. Snoei: "Positief was wel dat Cain Seedorf weer kon starten en ongeveer 65 minuten kon spelen, hij is er natuurlijk ook een tijdje uit geweest."

Play-offs halen

FC Den Bosch en MVV zijn de volgende tegenstanders van de Witte Leeuwen, die bij winst in de top-acht staan. "Het blijft een doelstelling van ons om bij de eerste tien te eindigen en de play-offs te halen. Ik zal wel uitgelachen worden, maar ik vind dat een reële doelstelling met deze ploeg. Dat hebben die zeven gelijke spellen bevestigd, maar het is wel zaak dat we vaker gaan winnen", besloot Snoei.