Belangrijke rol Ajacied Blind bij overwinning Oranje op Verenigde Staten

Daley Blind had een belangrijk aandeel in de winst van Oranje op de Verenigde Staten. De Ajacied scoorde de 2-0 en gaf de assist bij de 3-1. Daardoor staat het Nederlands elftal in de kwartfinale op het WK.

Na een schitterende aanval met twintig passes, maakte Memphis Depay een voorzet van Denzel Dumfries af: 1-0. Ajacied Daley Blind meldde zich meermaals in de aanval en schoot ruim over uit een kansrijke positie. Oranje zakte hierna in en liet de VS het spel maken. Dat leidde niet tot grote kansen, verder dan een afstandsschot van Timothy Weah kwam het niet. Op slag van rust sloeg Oranje weer toe. Blind scoorde met rechts op aangeven van Dumfries: 2-0.

Ten opzichte van de laatste groepswedstrijd tegen Qatar bleef de basiself van Oranje ongewijzigd. Daardoor begon Hilversummer Davy Klaassen opnieuw in de basis. Dat ging ten koste van Ajacied Steven Berghuis. Aanvaller Steven Bergwijn begon ook vanaf de bank. In de beginfase was Oranje nog niet bij de les. Christian Pulisic ontsnapte namelijk aan de verdediging en schoot de bal vol op Andries Noppert. Ondanks de grote kans voor de Verenigde Staten opende het Nederlands elftal de score.

2-0! "Captain America, eat your heart out." Weer een voorzet van Dumfries en Blind verdubbelt vlak voor rust de voorsprong

Nog even billenknijpen

Uit een hoekschop van de VS werd het bijna 2-1. De kopbal van verdediger Walker Zimmerman ging al voorbij aan Noppert, maar Cody Gakpo haalde de bal van de lijn. Nog geen minuut later zorgde een voorzet van Dumfries aan de andere kant opnieuw voor gevaar. Ditmaal hield doelman Matt Turner de bal wel tegen. Depay liet zich na een rustige periode weer eens zien met een goed afstandsschot. Dat bleek een startschot, want de ingevallen Teun Koopmeiners (van afstand) en Depay (rebound) probeerden de score uit te breiden.

Het werd nog heel even spannend in de slotfase. Depay leverde de bal in bij Haji Wright, waarna de aanvaller Noppert omspeelde. Dumfries haalde de bal ternauwernood van de lijn. Uiteindelijk was het Wright, die alsnog de 2-1 maakte. De Amerikaanse hoop werd hierna vakkundig aan diggelen geschoten door Dumfries op aangeven van Blind: 3-1. In de slotfase mocht de geboren Amsterdammer Xavi Simons nog zijn debuut maken.

Oranje is dus door naar de kwartfinale. De tegenstander daarin is Argentinië of Australië, die achtste finale wordt vanavond vanaf 20.00 uur gespeeld.

Opstelling Oranje: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké, Blind; De Roon (Koopmeiners/46), Frenkie de Jong, Klaassen (Bergwijn/46); Gakpo, Depay (Simons/83)