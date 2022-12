Profvoetballer Johan Kappelhof verknocht aan Amerika: "Positiviteit is een verademing"

Voor Johan Kappelhof is de WK-wedstrijd van Nederland tegen de Verenigde Staten een speciale. De 32-jarige Amsterdammer speelt al jaren aan de andere kant van de oceaan. Hij merkt vooral dat de stemming bij de Amerikanen een stuk positiever is. "Dat was echt een verademing toen ik hier kwam spelen."

Johan Kappelhof & Team USA - Instagram: @jkappelhof4 & Orange Picturs

Het contrast in temperatuur is niet groot tussen Amsterdam en Salt Lake City: koud en guur. "Maar hier is wel net een sneeuwstorm geweest", zegt Kappelhof, die inmiddels zeven jaar in de Verenigde Staten woont. Hij streek in 2016 neer bij Chicago Fire en speelt sinds vorig jaar bij Real Salt Lake en merkt een duidelijk verschil met Nederland. "Analisten en fans zijn hier veel positiever." Krantenkoppen "De interviews na afloop of de krantenkoppen zijn heel anders. In Nederland is er altijd een 'maar' als het resultaat goed is. Je zal hier ook nooit zien dat een fan zijn eigen speler uitfluit. Ik denk dat ze beseffen wat atleten allemaal hebben gedaan om dit niveau te bereiken", zegt Kappelhof, die opgroeide in de Bijlmer en op zijn achtste in de jeugdopleiding van Ajax belandde. Tot een doorbraak in het eerste kwam het echter niet. "De meeste mensen hebben op de middelbare school, hoge school of universiteit een sport beoefend. Op school krijgen ze zo dat besef van topsport al mee. Ze zijn gewoon heel supportive. Toen ik hier kwam spelen was dat echt een verademing." Tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Kappelhof merkt dat de Amerikanen de goede dingen meer 'highlighten'. Dat helpt het nationale team volgens hem ook op het WK. "Ze zijn trots op de jongens en de jonge gasten. De stemming is goed en ze geloven hier ook dat ze een goede kans hebben tegen Nederland. Ik heb ook geluiden gehoord dat Amerika tegen liever Nederland speelt dan tegen Senegal. Dan kunnen ze vanuit de underdog-positie op de counter spelen." Populariteit neemt toe De laatste jaren zit het voetbal dan ook in de lift in de Amerika. "Zeven jaar geleden speelde ik nog weleens in American Football-stadions met slecht kunstgras. Nu hebben de meeste teams hun eigen stadion met topkwaliteit gras. Het verandert snel." Kappelhof speelt steeds vaker in nieuwe stadions en merkt dat de populariteit toeneemt. In 2026 is de Verenigde Staten samen met Canada en Mexico gastheer van het WK. "De jonge generatie kiest steeds meer voor voetbal, dan voor de typisch Amerikaanse sporten."

"Nederland is heel dominant dus zij gaan de wedstrijd dicteren" Johan Kappelhof

Voor de ontmoeting tussen Nederland en de Verenigde Staten heeft Kappelhof goede hoop. "Ik denk dat het een gesloten wedstrijd wordt, maar dat Nederland wel gaat winnen", zegt Kappelhof, die de wekker al vroeg moet zetten. In Salt Lake City begint de wedstrijd al om acht uur 's ochtends. "Ik heb hier helaas geen Oranje-shirt", vertelt de vijfvoudig international van Jong Oranje. "Amerika vind ik in de aanval wat tegenvallen, maar met Tyler Adams en Christian Pulisic hebben ze hele goede spelers. Nederland is heel dominant dus zij gaan de wedstrijd dicteren." Het duel tussen Nederland en de VS in de achtste finale van het WK is vanmiddag om 16.00 uur.