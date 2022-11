Frenkie de Jong en Gakpo schieten Oranje naar groepswinst

Nederland begon zoals verwacht agressief aan het duel om zo snel mogelijk de openingstreffer te forceren, maar Oranje kwam in die openingsfase maar moeilijk door de defensie van de Qatari heen. Na 27 minuten brak Cody Gakpo, net zoals in de eerste twee groepswedstrijden, de ban namens Nederland. De aanvaller van PSV schoot met een droge knal de 1-0 in de verre hoek. In het restant van de eerste helft werd Oranje niet meer gevaarlijk.

Bondscoach Louis van Gaal koos er wederom voor om met een andere basisopstelling te beginnen als in de wedstrijden tegen Senegal en Ecuador. Tegen Qatar mochten Memphis Depay en Marten de Roon dit keer vanaf het eerste fluitsignaal beginnen. Ook Hilversummer Davy Klaassen mocht voor de tweede keer op rij in de basis starten. Ajacied Steven Bergwijn werd daarentegen voor het eerst gepasseerd dit toernooi.

Na de thee kwam Nederland snel op 2-0. Frenkie de Jong was er als de kippen bij om een inzet van Depay alsnog van dichtbij binnen te prikken. Het was voor de oud-Ajacied pas zijn tweede interlanddoelpunt. Na de goal van De Jong leek het verzet van Qatar gebroken. De nummer 50 van de wereldranglijst kon geen vuist meer maken tegen Oranje.

Groepswinst

Het lukte Nederland, ondanks het inbrengen van voormalig AZ-spitsen Vincent Janssen en Wout Weghorst, niet meer om echt gevaarlijk te worden. Oranje leek nog wel een derde treffer te gaan maken, maar een doelpunt van Ajacied Steven Berghuis werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel. In de slotfase liet Van Gaal de in Alkmaar geboren Kenneth Taylor nog invallen, die zo zijn eerste minuten mocht maken op een eindtoernooi.

Door de 2-0 overwinning is Nederland zeker van groepswinst in poule A. Later vandaag zal duidelijk worden of Nederland aanstaande zaterdag tegen Engeland, Iran, Wales of de Verenigde Staten zal uitkomen bij de laatste zestien.