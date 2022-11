Zelfkritische Louis Van Gaal baalt ook van schaakwedstrijden Oranje

Een dag voor het laatste groepsduel van het Nederlands elftal sprak Louis van Gaal weer met het internationale journaille. Uitgesproken, maar ook zelfkritisch keek hij vooruit naar tegenstander Qatar. "In balbezit moeten we betere keuzes maken, bij balbezit tegenstander hoeft er weinig anders."

Louis van Gaal op de persconferentie van Oranje - Pro Shots / Marcel van Dorst

"Over het systeem heb ik anderhalf jaar nagedacht", vertelt Louis van Gaal over de 5-3-2 opstelling van hoe het Nederlands elftal nu opereert. Dat pakte helaas in de eerste twee groepsduels nog niet heel goed uit. "Op dit moment zie ik nog geen reden om het systeem te veranderen." Schaakwedstrijd "Mijn indruk is dat bijna elke ploeg het hier vrij moeilijk heeft. Dat zie je ook terug in de kleine uitslagen", analyseert Van Gaal het huidige WK. Zo won Oranje de eerste wedstrijd van Senegal in de slotfase met 2-0 en speelde afgelopen vrijdag moeizaam gelijk tegen Ecuador, 1-1. "Qatar speelt ook in een 5-3-2 opstelling. Tot nu toe zie je vaak als beide teams dit systeem hanteren, dat het een schaakwedstrijd wordt. En dat is niet altijd leuk om naar te kijken." Tekst loopt door onder de tweet.

Louis van Gaal houdt voorlopig vast aan het huidige systeem met Oranje.



"Zou kunnen dat ik dat op een gegeven moment ga aanpassen" — ESPN NL (@ESPNnl) November 28, 2022

Naast Van Gaal zat ook Frenkie de Jong achter de perstafel. De oud-Ajacied zag wat bleekjes, dat merkte ook journalist Valentijn Driessen van De Telegraaf op. "Ik ben fit, alleen wat lichte keelpijn. Ik heb vannacht niet zo goed geslapen." De dynamische middenvelder erkende ook het matige spel op dit WK van zijn team, maar van twijfel is geen sprake. "We hebben een heel goed team, we zijn immers zeventien wedstrijden op rij ongeslagen. Op dit moment hebben we vier punten tegen twee goede tegenstanders behaald. Uiteraard kon de laatste wedstrijd veel beter, maar iedereen is nog steeds vol vertrouwen." Tekst loopt door onder de afbeelding.

Frenkie de Jong in actie op het WK namens Oranje - Orange Pictures

Xavi Simons Verder kwam Xavi Simons regelmatig ter sprake op de persconferentie. De geboren Amsterdammer maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling bij PSV door en trekt zijn lijn door in Qatar. Dat viel de bondscoach ook op. "Ik heb vandaag tegen Simons gezegd, dat hij een stap heeft gemaakt. Ik constateer een stijgende ontwikkeling bij hem. Of dat leidt tot speelminuten, daar kan ik nog niks over zeggen. Dat hangt ook af van hoe de tegenstander speelt." Aan een gelijkspel heeft Oranje voldoende om zich te plaatsen voor de knock-outfase. Al is het grote doel voor Van Gaal de wereldtitel. De bondscoach merkt niet dat het een zware last is voor zijn spelers. "Ik zie dit niet als druk, want je moet altijd je doel benoemen. En ik heb ook nooit gezegd dat we het gaan worden, wel dat we een kans hebben." Nederland - Qatar begint morgen om 16.00 uur in Doha.