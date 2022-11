Gaat Nederland winnen tegen Qatar? Varkens Jut en Jul voorspellen het voor ons

Na een voorspellende koe, octopus en leeuw zijn het nu varkens Jut en Jul uit Warmenhuizen die ons vooraf vertellen of het Nederlands elftal hun wedstrijden gaat winnen. Ook vandaag doen zij weer een poging. Gaat Oranje winnen?

In onderstaande video laten Jut en Jul zien of Nederland straks wint, gelijk speelt óf verliest van Qatar (tekst gaat door onder de video).

Lotte wist niet wat ze zag toen het laatste fluitsignaal klonk bij de wedstrijd van Nederland tegen Ecuador. Het werd een gelijkspel en dat hadden haar varkens óók voorspeld. "Iedereen vond dat natuurlijk vreselijk, maar ik was stiekem wel een beetje blij dat Jut en Jul het wéér goed hadden", lacht Lotte.

Het is vandaag weer matchday voor het Nederlands elftal en varkens Jut en Jul wachten ongeduldig totdat eigenaresse Lotte de deuren naar twee bakken met lekkere wortels weer opent. Maar lopen de knorrende beestjes vandaag richting het bakje met de Nederlandse vlag, of niet? "Ze hebben al twee keer gelijk gehad, dus hopelijk lopen ze vandaag richting de Nederlandse vlag", vertelt Lotte.

Het was even spannend, maar na een korte schijnbeweging gingen beide varkens naar de bak met de Nederlandse vlag. "Nu ben ik er helemaal van overtuigd dat Nederland gaat winnen", vertelt Lotte. Om alvast in de stemming te komen worden Jut en Jul door Lotte versierd met slingers en versieringen en zijn het ook echte mascottes.

Nederland trapt vanmiddag om 16:00 uur af tegen Qatar. Bij winst plaatst ons land zich voor de achtste finales, maar ook bij een verlies vandaag is het nog mogelijk om de volgende ronde te behalen. Maar daar hoeven we volgens Jut en Jul niet over te twijfelen.

Zie hier hoe Jut en Jul het gelijkspel tegen Ecuador goed wisten te voorspellen: