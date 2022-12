Amerikaans voetbalkenner Maikel van der Werff ziet pittige klus voor Oranje: "VS hebben veel potentie"

Tot voor kort speelde Van der Werff bij het Amerikaanse FC Cincinnati. Op dit moment is de 33-jarige Horinees clubloos en houdt hij zijn conditie op peil bij amateurclub Always Forward. Straks na het WK hoopt hij het liefst weer terug te keren in de MLS. "Er is nog niks concreet, maar dat is wel een droom om terug te keren in de VS."

