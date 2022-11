Rechterhand Andries Jonker onderstreept kracht Louis van Gaal: "Zijn teams stralen onoverwinnelijkheid uit"

Waar zijn collega Louis van Gaal het Nederlands elftal naar de wereldtitel probeert te leiden in Qatar, daar is Andries Jonker rustig aan het werk op het KNVB-complex in Zeist. De bondscoach van de Oranjeleeuwinnen volgt uiteraard alles op de voet en heeft veel waardering voor de bondscoach van het mannenelftal. "Zijn teams stralen vaak uit dat ze van iedereen kunnen winnen."

Andries Jonker analyseert overtuigingskracht van Louis van Gaal - NH Nieuws

Andries Jonker werkt op dit moment samen met Louis van Gaal bij de KNVB, maar in het verleden stonden ze al vaker onder contract bij dezelfde werkgever. Zo was de voormalig trainer van Telstar de rechterhand bij FC Barcelona en FC Bayern München van Van Gaal. "Ik heb vaak meegemaakt dat hij een gevoel in een ploeg kreeg, waarbij de spelers denken dat ze ook echt goed zijn." Taaie kluif Het Nederlands elftal is het WK in Qatar aardig begonnen met een 2-0 overwinning op Senegal. Toch vond de publieke opinie dat Oranje voetballend zeer matig voor de dag kwam. Jonker ziet dat anders en denkt vooral dat er wel meer waardering mag zijn voor de prestatie van de mannen van bondscoach Van Gaal. "Senegal was een taaie kluif." Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker vindt dat Oranje het uitstekend heeft gedaan tegen Senegal - NH Nieuws

Maatschappelijke kwesties Naast het sportieve aspect op het WK, gaat het ook dagelijks in de media over de maatschappelijke kwesties in Qatar. Van de slechte omstandigheden voor de arbeidsmigranten tot aan ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Daar heeft de uitgesproken Jonker ook een mening over en vindt de situatie voor veel mensen verschrikkelijk daar. Toch vindt hij niet dat voetballers daar constant verantwoording voor moeten afleggen. "Dat kan je niet van sporters verwachten." Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker over de inzet van voetballers voor maatschappelijke kwesties - NH Nieuws

Afgelopen zomer maakte Jonker de stap van Telstar naar het bondscoachschap bij de Oranjeleeuwinnen. Inmiddels heeft de Noord-Hollander zich met de nationale vrouwenploeg geplaatst voor het WK. Dat vindt volgende zomer plaats in Nieuw-Zeeland en Australië. Nederland zit dan in een poule met Amerika, Vietnam en nog een onbekende tegenstander.