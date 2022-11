Haarlem-icoon Joop Böckling wil dat Nederland 'gas geeft' op WK: "Lijkt wel gemakzucht"

Het Nederlands elftal heeft Joop Böckling nog niet weten te overtuigen. De oud-sterspeler van HFC Haarlem ziet wel vooruitgang en geeft Oranje zeker kans in de knock-outfase. "We zijn tegen Amerika de favoriet. Nu moeten we gas geven en laten zien hoe goed we zijn", zegt de 67-jarige oud-profvoetballer.

Jurriën Timber en Joop Böckling - Orange Pictures & NH Nieuws

In eerste instantie is Böckling kritisch op Oranje als hij terugkijkt naar de groepsfase op het WK voetbal. "Natuurlijk willen we mooi voetbal zien en met 4-0 winnen. Dat had in deze poule ook zeker gekund", zegt de huidige hoofdtrainer van vierdeklasser Haarlem-Kennemerland. "Het lijkt wel gemakzucht. Kijk, die jongens willen zelf ook wel, maar ze spelen de bal de hele tijd rond zonder dat het wat oplevert. Ze hadden tegen Qatar zo weinig drang om naar voren te gaan, terwijl ik vind dat ze meer gas hadden moeten geven." In het toernooi groeien Tegelijkertijd ziet Böckling wel vooruitgang bij Oranje richting de beslissende fase van het toernooi. Met zeven punten uit de eerste drie wedstrijden tegen Senegal, Ecuador en Qatar denkt hij dat Oranje in het toernooi groeit. "Ik zag wel een stijgende lijn. Wat mij opviel is dat Virgil van Dijk tegen Qatar veel meer aan het coachen was om de boel op scherp te zetten. Je mag elkaar best aanpakken."

Het pijnpunt van dit Nederlands elftal ligt volgens Böckling op het middenveld. Böckling zag Marten de Roon een dramatisch eerste half uur spelen. "Hij speelde alles naar de verkeerde kleur." De middenvelder van Atalanta Bergamo nam de plek van zijn ploeggenoot Teun Koopmeiners in. De Castricummer begon tegen Ecuador in de basis, maar Böckling denkt niet dat de oud-AZ'er nu afgeserveerd is voor de rest van het WK. Tekst loopt door onder de foto.

Xavi Simons bij het Nederlands elftal - Orange Pictures

Dat Xavi Simons de kans niet kreeg tegen Qatar vond Böckling dan helemaal onbegrijpelijk. De geboren Amsterdammer leek zich op te kunnen maken voor een invalbeurt, maar bleef de hele wedstrijd op de bank zitten. "Hij is mee om te leren? Dan denk ik: schei uit. Gooi die jongen erin. Dan gooit ie Taylor en Koopmeiners erin. Als Simons er nu niet in komt, komt hij later in het toernooi ook niet. Dit was de mogelijkheid." De Verenigde Staten is zaterdag om 16.00 uur de tegenstander in de achtste finale. "Een goede loting", zegt Böckling. "Ik geef Oranje een goede kans om door te gaan naar de kwartfinale. Dit is wel weer een wedstrijd dat je gas moet geven. We staan daar niet voor niets, dus laat het nu zien."