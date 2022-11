Louis van Gaal kon niet voorkomen dat Telstar degradeerde: "Hij kwam de middencirkel niet uit"

Louis van Gaal krijgt in Qatar weer alle lof voor zijn kwaliteiten als coach. Als speler was er veel minder bewondering voor de Amsterdammer. De middenvelder die In het najaar van 1977 naar Velsen-Zuid werd gelokt om te voorkomen dat Telstar uit de eredivisie zou degraderen, "was niet de man die we nodig hadden", zegt oud-ploeggenoot Fred Bishot. Met een lach: "Hij kwam de middencirkel bijna niet uit."

Het is najaar 1977. Telstar staat troosteloos laatste in de eredivisie. Er móet iets gebeuren, anders speelt de club volgend seizoen in de eerste divisie. De Roemeense trainer Mircea Petescu krijgt via een tussenpersoon Louis van Gaal aangeboden. Van Gaal, opgeleid bij Ajax, is op dat moment speler van FC Antwerp. Hij heeft wel oren naar een overstap naar sportpark Schoonenberg en zo maakt hij nog vóór de winterstop zijn entree. Fred Bischot (74) is er dan bij. Natúúrlijk is Fred Bischot erbij. Hij heeft het recordaantal wedstrijden voor de Witte Leeuwen op zijn naam (372) staan.

Gewist

Het seizoen 1977/78 heeft Mister Telstar zoveel mogelijk uit zijn geheugen gewist, want het was bepaald geen hoogtepunt uit zijn loopbaan. "Er stond een elftal dat denk ik niet goed genoeg was voor de eredivisie, een logisch gevolg van het beleid. De beste spelers werden steeds verkocht waardoor het elk jaar iets minder werd."

Versterkingen

Bischot wordt op het middenveld geassisteerd door het aanstormende talent Jos Jonker, die later nog furore zou maken bij AZ. Monne de Wit is er nog bij, Frans van Essen, Hans Driessen, Arno Wellerdieck en de van Haarlem gehuurde aanvaller Peter Caljouw. Aan de zijde van Van Gaal komt op hetzelfde moment ook Henk Medik over van NEC. Maar er is ondanks de versterkingen geen houden aan. Het is al snel duidelijk dat de ploeg zal degraderen. Het seizoen 1977/'78 blijk het laatste ooit in de eredivisie te zijn geweest.