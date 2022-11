VV Alkmaar hard onderuit, terwijl Telstar Vrouwen baalt na late tegentreffer

VV Alkmaar heeft de eerste zege van het seizoen geen goed gevolg kunnen geven. De Alkmaarse voetbalsters gingen op bezoek bij Fortuna Sittard en werden getrakteerd op een ruime verliespartij: 4-0. Telstar Vrouwen had lange tijd uitzicht op een punt tegen PEC Zwolle. In de slotfase sloegen de Blauwvingers alsnog toe: 1-0.

De vrouwen van VV Alkmaar hadden zondag Telstar met 1-0 verslagen en afstand gedaan van de laatste plek. De ploeg van Mark de Vries speelde vanavond in Sittard tegen Fortuna, dat sinds dit seizoen in de vrouwen eredivisie speelt. De Limburgers kwamen na zes minuten bijna op voorsprong, maar Charlotte Hulst (die afgelopen zomer naar Fortuna ging van VV Alkmaar red.) miste.

Hulst gaf even later wel de assist bij de openingstreffer van Jarne Teulings: 1-0. Het was Moïsa van Koot, die de voorsprong verdubbelde door een vrije trap te verlengen. In de tegenstoot werden de Alkmaarders tweemaal gevaarlijk. De grootste kans van Veerle van der Most werd uit de kruising geplukt. Via goals van Tessa Wullaert en Féli Delacauw werd het uiteindelijk 4-0 voor Fortuna.

Door de nederlaag blijft VV Alkmaar een-na-laatste op de ranglijst met één puntje minder dan Excelsior Rotterdam. De Alkmaarse vrouwen spelen volgende week vrijdag tegen ADO Den Haag.