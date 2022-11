Tiny Hoekstra neemt Ajax Vrouwen bij de hand in Klassieker

Ajax Vrouwen blijft tot fier aan kop in de vrouwen eredivisie. De Klassieker tegen Feyenoord werd ruim gewonnen in Rotterdam met 4-0. Tiny Hoekstra maakte er twee en Romée Leuchter pikte er ook eentje mee. In de blessuretijd scoorde Isa Kagenaar een eigen goal.

Tiny Hoekstra (midden) krijgt de felicitaties van haar ploeggenoten - Pro Shots / Remko Kool

In de beginfase golfde het spel op en neer. Ajax Vrouwen kregen gaandeweg een paar kansjes via Chasity Grant, Tiny Hoekstra en Victoria Pelova. Kort voor rust werd toch de openingstreffer gescoord. Romeé Leuchter testte Jacintha Weimar, waarna Hoekstra in de rebound kon binnentikken: 0-1. Tekst gaat verder onder de tweet

Pijnlijke middag voor @FeyenoordV1: in eigen huis wordt de vrouwen-Klassieker met 0-4 verloren van Ajax 😤 pic.twitter.com/Bkw7OUHXXC — ESPN NL (@ESPNnl) November 6, 2022

Simpel uitgespeeld Na de rust werd de score snel verdubbeld door de Amsterdammers. Dit keer was Hoekstra de aangever op Leuchter: 0-2. Enkele minuten later maakte laatstgenoemde haar tweede van de middag en besliste daarmee het duel: 0-3. Daarna raakten Quinty Sabajo, Grant en Hoekstra het houtwerk, maar de laatste treffer was van Isa Kagenaar. Zij verschalkte haar eigen doelman. Daardoor blijft Ajax Vrouwen na zeven wedstrijden ongeslagen aan kop in de vrouwen eredivisie. Vanwege de interlandbreak speelt Ajax pas over twee weken weer tegen PSV.