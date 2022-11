Telstar Vrouwen en VV Alkmaar onderuit tegen titelkandidaten FC Twente en PSV

Het was Fenna Kalma, die in de negende minuut al 1-0 maakte. Een paar minuten later kreeg ze nog een kans, maar ditmaal was deze mogelijkheid niet aan haar besteed. Even later leek Caitlin Dijkstra in de vijftiende minuut de score te verdubbelen, deze treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Elena Dhont zorgde twee minuten later alsnog voor de 2-0.

Kalma maakte in de tweede helft haar tweede doelpunt met een stiftje. Ella Peddemors zorgde in de laatste minuut voor de eindstand: 4-0. Daarvoor had Telstar nog wel kansen gehad, maar Daphne van Domselaar was meermaals spelbreker.

Telstar blijft door de harde nederlaag laatste in de vrouwen eredivisie. Over twee weken (20 november) is de Noord-Hollandse derby tegen VV Alkmaar.

