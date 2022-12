Voedselbank ziet vraag toenemen tijdens feestdagen: "Ze staan 's morgens al in de rij"

Voedselbank West-Friesland ziet het klantenbestand tijdens de decembermaand met ruim 30 procent toenemen. Volgens coördinator Han Neef (76) komt dit door de extra publiciteit. Voor klanten is de drempel dan lager omnaar de voedselbank te stappen. "Mensen moeten echt wachten op hun eten. Daar gaan de rillingen af en toe wel van op mijn lijf staan."

Voedselbank West-Friesland ziet toename van klanten rondom feestdagen - NH Nieuws

Niet alle West-Friezen zitten er met de feestdagen warm bij. En dat weet coördinator Han Neef (76) maar al te goed. Ruim 16 jaar zet de coördinator zich keihard in om voedselpakketten voor minimagezinnen te realiseren. Tijdens de decembermaanden ziet Neef dat het altijd drukker bij hem wordt. "Het is een terugkomend fenomeen", aldus de coördinator. Ondanks zijn jaren aan ervaring doet het hem nog steeds erg veel als mensen in de rij staan voor voedsel. "Het lijkt dan bijna wel alsof er een oorlog woedt. Dat is natuurlijk niet zo in Nederland, maar als ik 's morgens de mensen in de rij zie staan voor de ingang gaan de rillingen af en toe wel van op mijn lijf staan."

Voedselbank West-Friesland prepareert tijdens de decembermaanden wekelijks zo'n 160 pakketten - Tom de Vos/NH Nieuws

Donatie via webshop De voedselbank is afhankelijk van donaties van supermarktketens, bedrijven en particulieren. Toen topleverancier Deen wegviel, zag Neef dat er ruim 30 procent minder voedsel werd gedoneerd. Om dat gat te dichten, zijn ze sinds drie weken een webshop begonnen. Daar kun je producten kopen die de voedselbank op dat moment te weinig heeft.

"Het is mooi om te zien dat mensen bijvoorbeeld hun verkregen energietoeslag van 190 euro direct via de webshop aan ons hebben gedoneerd" Han Neef (76), coördinator

"Het is mooi om te zien dat mensen bijvoorbeeld hun verkregen energietoeslag van 190 euro direct via de webshop aan ons hebben gedoneerd", lacht Neef, terwijl hij achter de laptop zit en wijst naar diverse producten die mensen kunnen aanschaffen voor de voedselbank. Mensen kunnen kiezen uit verschillende pakketten of producten als blikken soep, pasta, koffie of een winterse maaltijd van zuurkool, aardappelen en een rookworst. Die kunnen ze via de webshop van de voedselbank 'kopen'. Na het plaatsen van een bestelling, koopt de voedselbank het in bij een leverancier of groothandel.