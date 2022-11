Voedselbank West-Friesland slaat digitale weg in om voedselpakketten te kunnen aanvullen

Om West-Friezen die krap bij kas zitten ook de komende maanden te kunnen voorzien van voedsel, gaat de voedselbank in West-Friesland nu digitaal. Ze zetten alles op alles om genoeg producten of pakketten binnen te krijgen. Door de stijgende inflatie en energiecrisis kloppen steeds meer gezinnen aan bij de voedselbank.

Sinds het wegvallen van het supermarktconcern Deen, zoekt de voedselbank naar alternatieven om de voorraad te kunnen blijven spekken. Een oplossing werd al snel gevonden, overgewaaid uit Zaandam. "We hebben voedsel heel hard nodig om alle voedselpakketten te kunnen vullen", zegt vrijwilliger Theo Remmers daarover. "Daarom zijn we een webshop begonnen. De voedselbank in Zaandam is daar al een tijdje mee bezig en die halen hiermee flink wat voedsel op."

Mensen kunnen kiezen uit verschillende pakketten of producten als blikken soep, pasta, koffie of een winterse maaltijd van zuurkool, aardappelen en een rookworst. Die kunnen ze via de webshop van de voedselbank 'kopen'. Na het plaatsen van een bestelling, koopt de voedselbank het in bij een leverancier of groothandel. Welke dat zijn, wordt momenteel nog uitgezocht.

Remmers verwacht dat mensen die willen doneren de weg naar hun webshop makkelijk weten te vinden. "Dit werkt hetzelfde als bij soortgelijke webshops, en iedereen koopt tegenwoordig wel eens iets online."

Loopt storm

Het loopt al aardig storm, merkt Remmers: "De webshop is net een maand open en de eerste extra donaties stromen al binnen. Sommigen die hun eerste energietoeslag van 190 euro kunnen missen, hebben het al gedoneerd. Dat is alleen maar mooi en zijn we erg blij mee. Heel mooi om te zien dat zoveel mensen ons steunen en ons een warm hart toedragen."

Ook scholen en kerken in West-Friesland zullen in de maand december helpen om voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Want door de energiecrisis en stijgende inflatie is het aantal aanvragen drastisch toegenomen. "We helpen nu 148 gezinnen. Een paar weken geleden waren dat er nog 138", aldus Han Neef, coördinator bij de voedselbank in West-Friesland. "We hopen tegen het einde van het jaar 160 gezinnen te kunnen helpen. Alles is hier welkom."