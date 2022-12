Minima in rij voor Hoornse voedselbank verrast door 'Sinterklaas' met enveloppen

Een rij van zo'n dertig mensen wordt blij verrast terwijl ze staan te wachten voor de voedselbank in Hoorn. Een onbekende man overhandigt tientallen mensen in de rij een envelop. Daarin zit 50 euro. Fransien Tol is één van de gelukkigen die ongevraagd geld krijgt van de man. "De tranen sprongen in m'n ogen", zegt ze ontroerd.

Fransien uit Hoorn is net 43 geworden, maar een groot verjaardagsfeest geven zit er niet in. Door twee hernia's is ze arbeidsongeschikt, maakt ze gebruik van een scootmobiel en ontvangt een uitkering. Omdat ze ook onder bewind staat, moet ze rondkomen van vijftig euro per week. Dat is zo weinig dat ze iedere vrijdag aansluit in de rij voor de voedselbank, om een pakket op te halen. Haar vijf honden zijn voor haar het belangrijkste in haar leven.

Wekelijks leefgeld

Als ze vrijdagavond met zo'n dertig anderen in de rij voor de voedselbank staat, krijgt ze uit het niets een dichte envelop van de man overhandigd. En niet alleen zij, maar meer mensen in de rij krijgen een envelop van hem. "Ik was verbouwereerd", zegt ze. "Nog voordat ik met de meneer kon praten, liep hij al weg." Ze riep nog een 'dankjewel' na.

Op dat moment weet Fransien niet wat er in de envelop zit. Een vrouw naast haar, die ook een envelop heeft gekregen, weet het evenmin. Ze kijken elkaar verbaasd aan. De vrouw zegt de envelop pas thuis te openen. Fransien is minder geduldig, haar nieuwsgierigheid wint. Ze opent de envelop en tot haar verbazing zit er 50 euro in, normaal gesproken haar budget voor een hele week.

"Toen wilde zij ook wel kijken." De dame kijkt in de envelop waarna ze haar blik werpt op Fransien. "Is het bij jou ook een 5 en een 0", vraagt ze? Fransien knikt. Alle mensen in de rij blijken dat geldbedrag te hebben gekregen. Volgens Fransien zijn dat wel zo'n dertig mensen. "Dat is toch een flink bedrag, 1.500 euro", zegt ze opgewekt.

Fransiens kennis Fred staat ook in de rij. Hij is de laatste die een envelop krijgt van de onbekende weldoener. Niet iedereen heeft het cadeau gekregen, maar de mensen in de rij snappen ook wel dat de meneer maar een beperkt aantal enveloppen heeft, denkt Fransien. Toch voelt het vervelend dat niet iedereen een gift krijgt. Fred besluit zijn cadeau daarom te delen met de persoon naast hem, ieder 25 euro.

Sinterklaas

Wie de weldoener is, weet niemand. Fransien vraagt het de mensen om haar heen, maar niemand blijkt de man te kennen. Ook de medewerkers van de voedselbank niet, die wel met stomheid zijn geslagen door de spontane actie. In lijn met de tijd van het jaar wordt hij Sinterklaas genoemd, de Sinterklaas van de Voedselbank.

Fransien probeert de meneer voor de geest te halen. "Een nette man, hij droeg een blauwe jas. Ik schat hem tussen 45 en 55. Maar ik ben erg slecht in het schatten van leeftijden", lacht ze. Ze denkt aan de man en vraagt zich af waarom hij dit voor mensen doet. "Als ik nog iets tegen hem kon zeggen, zou ik hem zo graag willen bedanken."

De gift voelt voor Fransien als een verlaat verjaardagscadeau, als een cadeau van de Sint en als een kerstgeschenk. Door die 50 euro zijn de feestdagen straks makkelijker te overbruggen voor haar. "Nu hoef ik niet drie stukken vlees te halen, maar kunnen het er zes zijn", zegt ze vrolijk.

Groot applaus

Han Neef van de voedselbank heeft in zestien jaar tijd nog nooit zoiets meegemaakt: "We vinden het een hartstikke mooi gebaar dat iemand mensen in de rij zomaar een envelop geeft." Ook Han heeft geen idee wie de gulle gever kan zijn. "Mensen gaven de man spontaan knuffels en een applaus." Een beeld dat ook door Francien wordt omgeschreven. En zo vertrok de onbekende weldoener met een staande ovatie.