Alkmaar is 'groenste stad van Europa', jury lovend over aanpak kleine pleinen

Met het winnen van de 'Green Cities Europe Award' vanavond in Parijs, heeft Alkmaar zich op de kaart gezet als groene gemeente die als inspiratie dient voor andere steden. Alkmaar heeft in drie jaar tijd 30.000 m² groen aan de stad toegevoegd door bijvoorbeeld kleine pleinen te vergroenen. "Een hele grote eer."

Dat vindt wethouder Ad Jongenelen, die samen met een afvaardiging van Stadswerk072 (die het groen in de gemeente beheren, red.) de prijs in de Franse hoofdstad in ontvangst nam. Alkmaar vertegenwoordigde Nederland bij de verkiezing nadat het in september tot de 'groenste stad van Nederland' werd gekozen.

De jury is enthousiast over de inzet van zogenoemde ‘Pocket Parcs’: het vergroenen van kleine pleinen in de gemeente. Dit helpt de stad in korte tijd te veranderen van grijs naar groen. En helpt ook in het beter bestand zijn tegen hitte en hevige regenval door de klimaatverandering.

In drie jaar tijd is er dus 30.000 m² vergroend en het doel is dat in zeven jaar naar 50.000 m² uit te breiden. Sinds 2020 zijn onder meer het Arkplein en Daalmeerplein aangepakt. En op dit moment gebeurt dat met het Urkplein en winkelstraat de Laat.

"Samen met de Alkmaarders blijven we nadenken over hun leefomgeving, waarbij we aandacht houden voor biodiversiteit", stelt de wethouder. "Het is geweldig dat deze aanpak nu ook internationaal als voorbeeld dient voor andere gemeenten."