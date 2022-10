Zware regenval: hoe voorkom je dat de poep opnieuw door de binnenstad drijft?

In de nabije toekomst krijgen we steeds vaker te maken met zware regenval. Wetenschappers zien door klimaatverandering vaker clusterbuien, oftewel piekbuien waar in korte tijd veel water valt. Vorig jaar in de zomer gebeurde dit al in onder meer Alkmaar en Egmond aan Zee. Dat zorgde voor de nodige overlast. Hoe voorkomen gemeentes en waterschappen dat? Presentator Koen Bugter zoekt het uit in een nieuwe Expeditie Noord-Holland.

Vorig jaar juni ging het goed mis in de binnenstad van Alkmaar: in korte tijd viel zo veel water dat de riolering in de binnenstad overbelast raakte. De poep dreef letterlijk door de straten. Nienke Bouma adviseert nu de gemeente over hoe dit te voorkomen. "We zagen vorig jaar dat het lage stuk in de oude binnenstad onder water stond. Het kwam bij de toiletten omhoog. Het was een bui van 90 milimeter in een uur. Echt een zware bui. Het regenwater stroomt met het toiletwater door een buis. Zo is dat van oudsher geregeld. Maar dat pakken we nu aan."

Veel groen

Waar vroeger een gracht liep door de binnenstad aan de Laat is het nu een en al stenen. De gemeente kiest er voor om de straat open te breken voor een nieuw ingenieus buizensysteem en daar komt in de winkelstraat veel groen voor terug. "Dit zorgt er voor dat het water goed kan wegstromen en dat het in de zomer een stuk koeler zal aanvoelen," aldus Bouma.