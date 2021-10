Veiligheidsregio: 'Bij overstromingen door regen voortaan waarschuwen voor poepbacterie'

Dat is één van de aanbevelingen die de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord doet in haar evaluatierapport naar aanleiding van de hevige regenval op vrijdag 18 juni. Die dag zorgde hevige regenval in een deel van de provincie voor 'acute wateroverlast'.

Toch was het niet alleen maar drama. Op meerdere plekken bleek het hemelwater een bron van vertier. Zo kwamen er tientallen volwassenen en kinderen in badkleding op het ondergelopen spoorviaduct aan de Alkmaarse Bergerweg af, om daar te genieten van het verkoelende regenwater dat op het diepste punt ongeveer een meter hoog stond.

Op het eerste gezicht onschuldig vertier, maar daar denkt de Veiligheidsregio anders over. Hoewel die dag in overleg met de GGD bewust was besloten mensen niet actief af te raden om te recreëren in het regenwater, vindt de Veiligheidsregio dat dat de volgende keer wél moet gebeuren.

"Inwoners toonden zich onvoldoende bewust van de risico's van lopen/zwemmen in ondergelopen straten en tunnels", schrijft de veiligheidsregio. Die risico's hebben vooral te maken met het riool, dat op veel plekken overliep. Behalve rioolwater kwamen daardoor ook menselijke uitwerpselen en potentieel ziekmakende bacteriën in de straten terecht.

Bewustwording vergroten

De veiligheidsregio vindt dat veel mensen onvoldoende op de hoogte zijn van dat risico, en pleit er daarom voor de bewustwording te vergroten. Hoe dat moet gebeuren is nog niet bekend, al zal er bij eventuele nieuwe wateroverlast door regenval actief afgeraden worden om in het regenwater te recreëren.

De veiligheidsregio stemt met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier af hoe dat advies vorm krijgt. Uit het rapport blijkt dat de Veiligheidsregio voor het communiceren van dat advies een rol ziet weggelegd voor de GHOR, de koepelorganisatie van de GGD's.