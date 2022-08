Schade aan dijken door droogte, waterschap stuurt twintig man op pad voor controles

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) controleert vandaag voor de tweede dag op rij verschillende dijken in Zaanstreek-Waterland en in de omgeving van Alkmaar en De Rijp. Door de droogte van de afgelopen tijd lopen sommige dijken schade op. Twintig medewerkers verkennen 59 kilometer aan dijken om elke scheur vast te leggen.

"Het hebben van droge voeten lijkt heel normaal", vervolgt hij even later. "Maar we moeten bij het waterschap er toch hard aan blijven werken. Daarom zijn we druk bezig met dijkversterkingen. Door de droogte zijn we alert, en daarom inspecteren we de droogtegevoelige dijken."

Dijkspecialist Theo Reuzenaar wijst naar de grond. "Dit is een kleine scheur, slechts 20 centimeter. Dit soort scheuren kunnen over hele lange afstanden doorlopen. Volgend jaar gaan we dit oplossen met dijkversterkingen."

"We zijn extra alert. Er zijn draaiboeken hiervoor, maar we moeten wel buiten aan de slag"

In Zaanstreek-Waterland zijn er eeuwenoude dijken waarvan het binnenste bestaat uit veen. In de loop van de tijd zijn ze versterkt, maar tijdens droge perioden worden ze extra in de gaten gehouden. Als de scheuren namelijk het veen bereiken, droogt dat uit en verzwakt de dijk.

Voor wie nu denkt: het regende afgelopen weekend, toch? Klopt, maar dat was nog lang niet genoeg. "Afgelopen weekend hebben we 10 millimeter gehad", zegt Reuzenaar. "Met een echt droge dag verdampt er 5 millimeter, dus binnen twee dagen is dat weer weg. We zitten nu al op 225 millimeter droogte." Er is nog geen sprake van grote alarmbellen. "We zijn wel extra alert. Er zijn draaiboeken hiervoor, maar we moeten wel buiten aan de slag."

Vaker droge perioden

Het lijkt erop dat dit soort situaties zich vaker gaan voordoen. De dijkspecialist lacht: "In de winter en in de herfst hebben we hoog water, nu moeten we ook in de zomer hard aan het werk. Wanneer kunnen we op vakantie?"

Burgers kunnen ook meehelpen als ze schade aan een dijk zien. "We krijgen al veel meldingen van hondenbezitters. Alle meldingen zijn welkom, dat is echt belangrijk." Zo'n melding doen kan via deze link.