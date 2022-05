Bollenkwekers sproeien zich suf door unieke droogte

Door de unieke droogte van de laatste tijd hebben akkerbouwers en bloembollenkwekers het behoorlijk druk met het besproeien van hun land. Volgens bollenkweker Engel Hopman van pluktuin Bloemfontein in Bergen is het alle hens aan dek. "Het is echt cruciaal, nu moeten we aan de gang."

Met zijn handen graaft Hopman een gaatje in de grond. "Hier is vorige week nog gesproeid, dus de grond is nog vochtig genoeg", vertelt hij aan NH Nieuws. "De bollen groeien goed, maar we moeten het wel constant in de gaten houden, want het is de laatste tijd wel erg droog."

Aangezien het sinds maart nauwelijks geregend heeft in Nederland, moet de natuur dus een handje worden geholpen. En dat betekent dat de bollenkwekers druk met sproei-installaties in de weer zijn om hun akkers nat te houden. "Een paar goeie buien zouden ons goed uitkomen. Hemelwater is gratis, dit kost je natuurlijk veel tijd en een hoop diesel."

