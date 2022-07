Hoe hittebestendig is Alkmaar? "Groen biedt een hoop verkoeling"

Met de gigahitte van vandaag is het slecht vertoeven in de stad. Landschapsontwerper Hanna Sierag legt uit wat Alkmaar kan doen om de stenen jungle een stukje aangenamer te maken.

Veel groen in de stad maakt het koeler - NH Nieuws

"7 graden verschil met de binnenstad", zegt Hanna kijkend naar de thermometer vanaf de Singel in Alkmaar. "De bomen in dit gebied weten veel koelte vast te houden." En dat scheelt dus 7 graden met de binnenstad. Met de hitte van de laatste dagen is het haast onmogelijk om de warmte daar kwijt te raken.

De groene stad

"Alkmaar doet het qua groenvoorziening goed, maar vooral buiten het centrum", vertelt de landschapsontwerper. "Daar zijn veel parken die schaduw en verkoeling bieden." Stenen houden warmte juist vast.

Om verkoeling te bieden is het is zaak dat de bomen 'dichte kronen' hebben, wat betekent dat er veel bladeren aan de bomen zitten. Dat biedt schaduw, maar zorgt er tegelijkertijd ook voor dat de vocht in de boom de warmte opneemt.

Volgens onderzoek van Hogeschool Amsterdam blijkt dat 10 procent meer groen in de stad een halve graad kan schelen qua warmte. Alkmaar houdt hier rekening mee in haar gebiedsontwikkeling. Zo is de gemeente van plan winkelstraat De Laat een stuk groener te maken.

Niet alleen verkoeling

Groen in de stad biedt niet alleen verkoeling, het biedt ook een ruimte om elkaar te ontmoeten en het bevordert de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. "En uit onderzoek blijkt dat mensen gezonder blijven", zegt Hanna vol enthousiasme.

Daarnaast zorgt een minder versteende stad - in tegenstelling tot Haarlem, dat dit jaar werd uitgeroepen tot meest versteende gemeente van Nederland - er ook voor dat wateroverlast wordt tegengegaan. Dat komt doordat water op, bijvoorbeeld een plein, veel minder goed de weg naar de grond vindt dan op een natuurlijke ondergrond.

En dat is belangrijk, vertelt Hanna's collega Maartje Meijer. "Door klimaatverandering worden de uitersten steeds extremer. Daar moet je wat mee bij het inrichten van de stad."