Na 2 jaar eindelijk weer zelf knallen, of tijd voor een vuurwerkverbod? Geef je mening!

Twee jaar lang gooide corona roet in het eten van vuurwerkliefhebbers, maar ook vuurwerkverkopers. Tegenstanders vonden het ongetwijfeld een mooi moment om er helemaal mee te stoppen. Maar dit jaar is alles bijna weer als vanouds, dus zijn we benieuwd naar jouw mening, verhalen en ervaringen.

Foto ter illustratie - Flickr

Daarom houden we ook nu weer een vuurwerkonderzoek onder ons NH Nieuws-panel. Vorig jaar gaf een meerderheid nog aan voorstander te zijn van een volledig verbod. Aan de andere kant is er ook een groep die gewoon wil afsteken, en zeker nu het twee jaarwisselingen niet kon. Toch zijn er ook nu plekken waar afsteken verboden is. In ieder geval Amsterdam, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem hebben zelfstandig een verbod ingesteld. Kopen mag daar nog wel. "Lachwekkend", aldus enkele vuurwerkverkopers, die stellen dat het niet te handhaven is. Geef je op en doe mee! Wij willen graag weten hoe jij denkt over vuurwerk. Is het een mooie traditie, of zorgt het vooral voor veel overlast? Meld je hier aan voor het NH Nieuws-panel en ontvang een uitnodiging voor het vuurwerkonderzoek.

NH Nieuws-panel

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws-panel meer dan 4.900 leden