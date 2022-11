Oranje WK-koorts ver te zoeken: "Hoop dat er weer lekker veel detectives op tv komen"

De meeste leden van het NH Nieuws-panel zitten niet te wachten op het WK voetbal. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.623 mensen meededen. De meeste houden niet van voetbal, maar zelfs de liefhebbers laten het nu afweten. "Voetbal is een deel van mijn leven geweest, maar ik ben er helemaal klaar mee", zegt Co Backer uit Beverwijk.

Hij boycot het WK omdat het in Qatar wordt gehouden, waar arbeidsmigranten stierven tijdens het bouwen van de stadions. En de FIFA zou het toernooi hebben toegewezen aan het land nadat meerdere vertegenwoordigers van de wereldvoetbalbond zijn omgekocht. Maar ook de mensenrechtenschendingen in het land zelf.

'Aan dit WK kleeft bloed'

Het zorgt voor een nare nasmaak bij veel NH Nieuws-panelleden. "Hoe halen ze het in hun hoofd om daar te voetballen, schandalig", aldus Jan uit de gemeente Waterland. En Kobus uit Medemblik zegt: "Aan dit WK kleeft bloed."

Maar 11 procent zegt in hoge mate uit te kijken naar het WK voetbal, 22 procent nog in redelijke mate. Maar de overgrote meerderheid, 67 procent, zit er niet op te wachten. Dat is ook veel meer dan toen we de panelleden vorig jaar naar hun mening over het EK voetbal vroegen.

Het grootste deel van de groep die niet gaat kijken houdt niet van voetbal (40 procent). Maar bijna een derde boycot het toernooi vanwege de mensenrechtenschendingen in Qatar. 10 procent slaat het WK over omdat het geen vertrouwen heeft in het Nederlands Elftal en 5 procent vindt het maar niks dat het in november/december wordt gehouden in plaats van juni/juli.

Geen koning of kabinet naar Qatar

De meeste panelleden voelen er ook niets voor dat het kabinet naar Qatar afreist (69 procent). Maar nog meer moeite hebben ze met een eventueel bezoek van één of meerdere leden van de koninklijke familie (7 procent).

Tekst gaat verder onder de graphic over de verwachtingen van het Nederlands Elftal op het WK.