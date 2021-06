NH Nieuws-panel heeft weinig vertrouwen in Oranje en kijkt niet uit naar EK

Een grote meerderheid van de deelnemers van het NH Nieuws-panel, kijkt niet uit naar het EK-voetbal. Dat blijkt een enquête onder 1.559 panelleden. Ook het vertrouwen in het Nederlands Elftal is ver te zoeken.

Meer dan de helft (56 procent) geeft aan nauwelijks tot helemaal niet uit te kijken naar het EK voetbal. Vooral omdat ze niet van de sport houden, maar ook omdat ze weinig vertrouwen in Oranje hebben en daarom niet willen kijken.

Een kwart kijkt in redelijke mate uit naar het toernooi, 18 procent rekent zich tot de echte grote voetballiefhebbers. Zij kijken ook zoveel mogelijk, het liefst alle wedstrijden. Bovendien zeggen ze wel weer eens toe te zijn aan wat gezelligheid na corona.

Nederland geen Europees Kampioen

Verder is de boodschap duidelijk: op een herhaling van de EK-winst in 1988, hoeven we niet te rekenen. Slechts twee procent gelooft in een titel van Oranje, terwijl één procent verwacht dat we nog tweede worden. Maar de grootste groep, 28 procent, verwacht dat we niet verder komen dan de groepsfase.

Wie wordt er dan wel Europees Kampioen, denken de panelleden? Omdat er ook veel niet-voetballiefhebbers tussen zitten, durft een derde zich niet te wagen aan een voorspelling. Maar grote favoriet blijkt Frankrijk te zijn (17 procent), op de voet gevolgd door Duitsland (16 procent). Daarna volgen België en Italië. Onderaan de lijst bungelen Hongarije, Oostenrijk en Tsjechië met nul stemmen.

Frank de Boer

Ook bondscoach Frank de Boer kan op weinig steun rekenen. Ook hier durft een kwart geen mening over te geven. Verder heeft maar negen procent in hoge tot zeer hoge mate vertrouwen in de Noord-Hollandse bondscoach. 26 procent steunt hem in redelijke mate, terwijl 38 procent nauwelijks tot helemaal geen vertrouwen in hem heeft.

Ook vroegen we wie de beste speler van het Nederlands Elftal wordt op het toernooi. Frenkie de Jong stak er met kop en schouder bovenuit, gevolgd door Memphis Depay, Matthijs de Ligt en Davy Klaasen. Hoe het allemaal echt gaat uitpakken, weten we over een maand. Zondag start het Nederlands Elftal het EK met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff Arena.