NH Nieuws-panel vindt herdenken belangrijk, 'nooit vergeten hoe kostbaar vrijheid is'

Dat het onderwerp leeft werd al snel duidelijk. Het onderzoek was nog maar net begonnen en de reacties die we via sociale media en e-mail kregen waren niet mals. Waarom we überhaupt dit onderzoek deden over iets dat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Maar we wilden dus graag zien hoe belangrijk het NH Nieuws-panel herdenken op 4 mei vindt, en op welke wijze ze dat doen.

En de deelnemers vinden het dus heel belangrijk. In totaal 86 procent vindt het in hoge tot zeer hoge mate van belang om op 4 mei te herdenken. 10 procent vindt in redelijke mate en 4 procent vindt dat nauwelijks tot helemaal niet. Daarbij denken de meeste mensen vooral aan slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook veelvuldig aan die uit andere oorlogen.

Jaarlijks blijven herdenken

Ook aan de frequentie moet niet getornd worden, want ook 86 procent vindt dat we jaarlijks op 4 mei moeten blijven herdenken. Van 7 procent mag het eens in de vijf jaar worden. En een hele klein groep vindt dat ermee gestopt mag worden zodra iedereen die de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt, overleden is.

En hoe de deelnemers herdenken? Door om 20.00 uur twee minuten stil te zijn. Driekwart kijkt de nationale herdenking op tv of online, en nog eens 16 procent bezoekt normaal gesproken een lokale herdenking. Mensen die onderweg zijn zetten de auto stil langs de weg.

Stilstaan bij Duitse soldaten

In het recente verleden zijn er initiatieven geweest om ook omgekomen Duitse soldaten uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken, wat tot veel ophef leidde. En ook al zien veel deelnemers het niet meer als een taboe, ze vinden het wel een lastige discussie, blijkt uit de reacties. 12 procent zegt daarom geen mening over het onderwerp te hebben.

38 procent heeft er geen problemen mee om Duitse soldaten te herdenken, alleen niet op 4 mei. 16 procent vindt dat ze helemaal niet herdacht mogen worden. En een derde vindt het prima om op 4 mei ook bij die groep stil te staan.

Bevrijdingsdag

Ook het vieren van Bevrijdingsdag kan op veel steun rekenen. Bijna driekwart van de panelleden vindt in hoge tot zeer hoge mate belangrijk. Achttien procent vindt dat in redelijke mate. En voor tien procent doet dat er nauwelijks tot helemaal niet toe.

En moet het dan een vaste vrije dag worden? Twee derde vindt van wel en ruilt er graag een andere vrije dag voor in. Voor 13 procent is dat niet nodig.