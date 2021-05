NH Nieuws-panel maakt zich niet veel zorgen over gezondheid door corona

De helft zegt nauwelijks tot helemaal geen zorgen te hebben. Iets meer dan een derde is redelijk bezorgd en vijftien procent is in hoge tot zeer hoge mate bezorgd. Die laatste groep bestaat vooral uit mensen die tot de risicogroep behoren of die mensen in hun omgeving hebben gehad die flink ziek zijn geweest.

Mensen die zich weinig zorgen maken, geven vooral aan dat dit komt omdat ze zich goed aan de regels houden. Zoals anderhalve meter afstand houden, het dragen van mondkapjes, vaker handen wassen, maar ook minder vaak afspreken met mensen. 81 procent van de ondervraagden heeft sinds maart vorig jaar in zekere mate zijn of haar leven op deze manier aangepast.

Wel gezonder leven

Daarnaast zijn de meeste deelnemers bewuster als het gaat om hun gezondheid. Er wordt vooral veel meer gewandeld. Maar ook gezonder eten en het slikken van vitaminepillen scoren hoog. Toch is er ook een grote groep die helemaal niks anders doet dan voor corona.

De meeste deelnemers hebben geen corona gehad. Twaalf procent is wel besmet geraakt. Van die groep kregen de meeste mensen flinke koorts (45 procent) of bleef het bij milde klachten (44 procent). Zes procent had helemaal geen klachten, terwijl vier procent in het ziekenhuis belandde en één procent op de intensive care heeft gelegen.

Maar over het algemeen zijn de deelnemers best tevreden over hun gezondheid. Vergeleken met de tijd voor corona geven ze hun fysieke gesteldheid gemiddeld een 7,3. Hetzelfde cijfer krijgt hun geestelijke gezondheid.