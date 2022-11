Vuurwerkverkopers verwachten grote opkomst, ondanks verbod: "Eerste orders al binnen"

In Haarlem, Bloemendaal en Heemstede mag je straks tijdens oud en nieuw geen vuurwerk afsteken. Ondanks het afsteekverbod, mag je er wel vuurwerk kopen. Dat voelt gek, vinden Haarlemse vuurwerkverkopers. "Het klinkt lachwekkend en het is niet te handhaven."

André Tertsch - Kimberley Luske / NH Nieuws

"Waarom besluit de burgemeester dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken? Wat voor effect heeft dat en hoe ga je dat handhaven?", vraagt André Tertsch zich af. De vuurwerkhandelaar vindt het onbegrijpelijk. "Den Haag zegt: 'je mag het verkopen', maar wij hebben een eigenwijze burgemeester en die wil het eigenlijk niet hebben." "De wetgeving is natuurlijk wel bijzonder", vindt ook Ger de Vries, die al tientallen jaren vuurwerk verkoopt vanuit zijn ijzerhandel in Haarlem-Noord. "De klant mag het kopen, maar ze mogen het niet afsteken. Dat klinkt natuurlijk lachwekkend. Wat moet je er dan mee doen? In de koelkast leggen en wachten tot volgend jaar?", vraag hij zich cynisch af. Illegaal vuurwerk Tijdens de coronalockdowns gold er ook een afsteekverbod en mochten winkels niet open om vuurwerk te verkopen. Toch werd er massaal vuurwerk ingekocht en afgestoken. "De ervaring leert dat de consument toch wel vuurwerk blijft kopen. En als dat niet legaal kan, dan gaan ze het illegaal doen", zegt Tertsch. "Dat zijn de cobra's en nitraten waar ze bushokjes en auto's mee opblazen. Daar gebeuren ongelukken mee." Tertsch is bang dat dergelijke verboden mensen weer naar de illegale vuurwerkhandels drijven. "Ik zou heel graag met de burgemeester en andere vuurwerkverkopers in gesprek gaan, zodat we samen kunnen bespreken hoe het veilig kan", vertelt hij. "Als je iets gaat verbieden, moet je in gesprek met de groep die het raakt. Ik verkoop al 35 jaar vuurwerk, maar ik heb de burgemeester nog nooit gesproken. Ondanks dat ik er al twee jaar om vraag."

Het is volgens hem ook vooral het illegale vuurwerk dat voor afval op straat zorgt. In zijn vuurwerkwinkel in de Koninginnebuurt verkoopt hij vooral veel 'compounds'. "Dat zijn potten met een eigen vuurwerkshowtje erin. Natuurlijk geeft het wel wat rotzooi, maar het gros van de mensen ruimt dat afval gewoon netjes op." De vuurwerkverkopers maken zich geen zorgen over de opkomst rond de jaarwisseling. "Ik denk dat iedereen gewoon lekker gaat afsteken", zegt De Vries. "De eerste orders via internet heb ik al binnen." Tertsch sluit zich daarbij aan. "Ik verwacht wel dat het druk gaat worden, mensen hebben er na twee jaar wel gewoon weer zin in." Veiligheid voorop Hij benadrukt dat de reguliere vuurwerkverkopers zich juist inzetten voor het veilig gebruiken van vuurwerk. "We zijn al jaren bezig om de jeugd te leren omgaan met vuurwerk, maar dat wordt gewoon kapot gemaakt. Ik vind het zo krom als het maar kan." Volgens Tertsch zijn er in Haarlem nog grofweg tien verkooppunten voor vuurwerk over, dat waren er vroeger een stuk meer. "En dat aantal zal nog wel afnemen als dit gehannes door blijft gaan." Maar niet iedere verkoper kan zomaar stoppen met zijn zaak, benadrukt hij. "We hebben moeten investeren in de veiligheid van ons pand, ons pensioen zit in de zaak. Maar zo'n beslissing kan van de ene op de andere dag gemaakt worden. Wij worden op allerlei manieren tegengewerkt, ik voel me in de zeik genomen."