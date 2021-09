Vuurwerkverbod in Haarlem: "Ze steken het toch wel af, dat hou je niet tegen"

In Haarlem wordt er wisselend gereageerd op het besluit van de gemeente om een totaal vuurwerkverbod in te voeren. Zowel op sociale media als op straat zijn de meningen verdeeld.

Haarlem gaat het vuurwerk helemaal verbieden. Het voorstel van burgemeester Wienen om nog wat uitzonderingsgebieden in de stad aan te wijzen werd gisteravond door een meerderheid van de gemeenteraad van tafel geworpen.

'Kansloos besluit'

Op Facebook wordt veel gereageerd, zo schrijft iemand: "Een kansloos besluit. Handhaving is onmogelijk en daarmee wordt het gezag van de overheid verder in twijfel gebracht." En daarmee is Rob Spierenburg uit Spaarndam het eens. "Ze steken het toch wel af, dat hou je niet tegen. Politie kan daar niks tegen doen."

Iemand anders zegt het jammer te vinden dat de traditie verdwijnt. "Ik begrijp dat ze het willen verbieden vanwege het zwaar illegale vuurwerk. Daarnaast worden er veel dingen gesloopt. Maar met een glaasje champagne naar wat siervuurwerk kijken is toch elk jaar wel weer genieten."

Maar er zijn ook voorstanders voor het besluit. "Top, goede actie! En ook goed dat het voor de hele stad geldt. Dat is wel zo veilig en het zou raar zijn als je in sommige wijken wel mag afsteken en in andere wijken niet."

"Het wordt saai"

"Ik vind vuurwerk afsteken op Oudejaarsavond prima", zegt Jos van der Zwet die zijn hond aan het uitlaten is. "Dat ze de dagen ervoor ook al bezig zijn, dat is wel vervelend. Vooral voor mijn hond. Maar op 31 december hoort vuurwerk er gewoon bij. Het wordt een beetje saai zo."