'Meest gehate fietspad van Haarlem' aangepakt: kosten zeker drie miljoen euro

Dat betekent een einde aan 'een voortdurende bron van ergernis en gevaar', aldus de burgemeester en wethouders. De fietspaden zijn op veel plekken verre van gladjes vanwege opkomende boomwortels die voor opstaande randen zorgen.

Met de kilometerslange fietsbanen is veel geëxperimenteerd de afgelopen jaren om het de gebruikers wat makkelijker te maken. Iedere fietser in Noord weet dat het langs de Rijksstraatweg en Schoterweg oppassen geblazen is en dat je beide handen goed aan het stuur moet houden. Wijnflessen knallen tegen elkaar in tassen of mandjes en petten trillen zo van je hoofd.

Succesvol

In 2017 stelde de Fietsersbond voor een test te doen met zogeheten gekoppelde betonplaten, die aan elkaar liggen met daartussen kunststof. Die platen liggen ter hoogte van de Ambachtstraat. De boomwortels komen hier niet doorheen en dit systeem is dus heel succesvol. De gemeente ontving 500 reacties van gebruikers die bijna unaniem vroegen de platen snel verder te plaatsen.

Nu wordt bijna het hele fietspad 'veilig, comfortabel en duurzaam' hersteld. Het bedrag van drie miljoen kan later nog hoger worden. Eind dit jaar wordt begonnen, eind 2023 zijn de werkzaamheden naar verwachting klaar.