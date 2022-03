Meer dan de helft van de Haarlemmers eens met vuurwerkverbod: "Spoor van vernieling"

Ruim 70 procent van de inwoners van de gemeente Haarlem is het eens met het vuurwerkverbod dat afgelopen jaar is ingesteld. Dat blijkt uit een onderzoek dat NH Nieuws en Haarlem105 uitvoerden in samenwerking met Kieskompas in aanloop naar de verkiezingen in maart.

NH Nieuws / Geja Sikma

Bijna vierhonderd mensen lieten hun stem achter over het beleid van het gemeentebestuur rondom het vuurwerkverbod. Hiervan zei 72,6 procent het eens te zijn met het verbod. De rest van de mensen die op het onderzoek gereageerd heeft, staat neutraal tegen het verbod of is tegen.

Quote "Ik stem alleen op een partij die tegen het vuurwerkverbod is" reactie op onderzoek nh nieuws en kieskompas

Hiervoor worden verschillende redenen gegeven. Zo vindt iemand die op het onderzoek heeft gereageerd vandalisme een belangrijk punt. "Vuurwerk laat een spoor van vernielingen achter." Iemand anders zegt dat illegaal vuurwerk afsteken in de wijk harder aangepakt moet worden. "Sta alleen legaal en veilig vuurwerk toe." Ook worden milieuredenen genoemd als argument. Tot slot reageert iemand die juist voor het verbod is, dit mee te nemen tijdens de verkiezingen. “Ik stem alleen op een partij die tegen het verbod is." De gemeente Haarlem besloot eind september vorig jaar om een totaal vuurwerkverbod in te stellen. De meerderheid van de Haarlemse gemeenteraad verwierp het voorstel van burgmeester Jos Wienen om een paar uitzonderingsgebieden in de stad aan te wijzen. Bloemendaal Ook gemeente Bloemendaal koos na Haarlem voor een vuurwerkverbod. Vorig jaar stelde het kabinet een landelijk verbod in, maar dat was afgelopen jaar niet het geval. Haarlem en Bloemendaal hebben het verbod nu in de APV opgenomen. Heemstede In de gemeente Heemstede mocht er tijdens de jaarwisseling wel gewoon vuurwerk afgestoken worden. Volgens burgemeester Astrid Nienhuis zou een verbod bijna niet te handhaven zijn. Daarnaast was volgens haar ook het draagvlak onder de bevolking voor het verbod belangrijk. Bijna 80 procent van de bewoners in Heemstede vindt dat de gemeente, net als Haarlem en Bloemendaal, een vuurwerkverbod moet instellen. Zo'n 20 procent is het daar niet mee-eens.

Verantwoording onderzoek Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas . Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding. hier de volledige verantwoording van Kieskompas. Bekijkde volledige verantwoording van Kieskompas.