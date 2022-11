Gooi nl V Nederlands Deutsche English Español Français Polskie Türk عربى Winkeliers in Hilversum houden deuren open: "Gemak gaat boven energiekosten"

Waar veel winkeliers in Noord-Holland de deur bewust dicht houden om energie te besparen, lijkt het er in Hilversum op dat ze daar lak aan hebben. Het merendeel van de winkeliers laat de deuren openstaan en maken hoge stookkosten met de dalende temperaturen. "De gemakzucht van de klanten gaat boven de energiekosten."

Sinds de kou zijn intrede gedaan heeft, zijn veel deuren van winkels dicht. Op een briefje op de deur staat dan: 'Natuurlijk is onze winkel open, de deur is alleen dicht om energie te besparen.' Toch doen niet alle winkeliers mee met deze vorm van energiebesparing. Bezoekers van onder meer de Kerkstraat in Hilversum hoeven niet zelf de deur open te doen. "Het gemakzucht voor onze klanten gaat boven de energieprijzen", vertelt een manager van de ANWB-winkel. "Veel van onze klanten zijn slecht ter been en lopen bijvoorbeeld met een rollator. We willen onze winkel wel toegankelijk houden."

Luchtgordijn Een medewerker van een fotozaak in Hilversum zegt een andere oplossing te hebben. "Wij houden de deuren open. Maar we hebben het luchtgordijn aangezet, omdat uit onderzoek is gebleken dat als je de deur elke keer open en dicht doet, je meer energie verbruikt dan dat je de deur open laat staan. De ketel loopt dan meer constant en via het luchtgordijn houdt je de warmte binnen en de kou buiten." Privé hebben winkeliers echter wel last van de hoge energieprijzen. "Ik ben liever hier dan thuis."