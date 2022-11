Tochtstrip hier, radiatorfolie daar: Ronald fietst heel Huizen door om te helpen energie te besparen

Tochtstrips, radiatorfolie en gereedschap: goed voorbereid fietst 'fixer' Ronald Smout naar allerlei woningen in Huizen. Vanuit de 'fixbrigade' gaat hij gratis bij mensen langs die met makkelijke oplossingen hun huis beter kunnen isoleren. Dat zijn er in Huizen niet een paar, maar inmiddels meer dan vierhonderd. "Dat laat wel zien hoe hoog de nood is."

Zo ook het huis waar hij tijdens het interview aan de slag is. "Deze mevrouw had zelf radiatorfolie in huis gehaald en dacht dat plaats ik zelf wel even achter de radiator", vertelt Jerrel Oron die vanuit Versa Welzijn het project rond de fixbrigade opzette. "Nou, dat lukte mevrouw dus niet. Uiteindelijk heeft ze de folie weggegeven aan de buren."

Ronald heeft na een kwartiertje de radiatorfolie netjes achter de verwarming zitten. De waardering is dan ook groot, iets dat Ronald telkens weer raakt. "Eén mevrouw had muffins voor ons gemaakt om tijdens de koffie heerlijk op te eten", lacht hij. "Dat is overigens geen uitnodiging voor alle andere mensen die we helpen, hoor. We komen ook als we niks krijgen."

"Eigenlijk treurig, want dit laat zien hoe groot de nood is"

Dat de hulp in Huizen zo goed aanslaat, is volgens Oron van Versa Welzijn ook een duidelijk signaal. "Die wachtlijst van 400 woningen is in anderhalve maand gegroeid. Dat zijn gigantische aantallen. Eigenlijk treurig, want dat laat zien hoe groot de nood is." Iedereen die bij de gemeente Huizen de eenmalige energietoeslag heeft aangevraagd mag een beroep doen op de fixbrigade.

De grote wachtlijst zou Jerrel zo snel mogelijk willen wegwerken: "Maar daar zijn meer vrijwilligers voor nodig." De organisatie doet dan ook een oproep aan Huizers die op vrijwillige basis zouden willen helpen binnen dit project. "We zijn ook in gesprek met een aantal Oekraïense vluchtelingen. Waarschijnlijk gaat een kleine club ons helpen om zo snel mogelijk meer huizen in Huizen te isoleren."