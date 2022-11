Amsterdammers doneren massaal hun energiekorting: 'Dit overtreft onze verwachtingen'

Begin november lanceerden de Amsterdamse vriendinnen Monique van Hoogstraten en Ineke van Tol het onlineplatform Wees Warmhartig. Een burgerinitiatief waar je je energiekorting van 190 euro kunt schenken aan een Amsterdams goed doel. Deelnemende instanties zijn de Amsterdamse Voedselbank, het Fonds Bijzondere Noden Amsterdam en het Armoedefonds.

Elke euro is welkom

Volgens Ineke is de meerderheid van de donaties 190 euro, het bedrag van de korting in november en straks nog een keer in december. "Maar we zien ook bedragen van 95 of 380 euro. Soms ook kleinere bedragen en dat is ook fijn, want elke euro is welkom."

Ook Marita Tolman, directeur van het Amsterdamse Fonds Bijzondere Noden, is blij met elk bedrag. "Alleen aan ons is al 44.000 euro gedoneerd. Heel fijn en welkom." Met de donaties die binnenkomen helpt het fonds Amsterdammers in urgente financiële nood. "De invulling daarvan is heel divers en afhankelijk van de situatie: van boodschappengeld tot een nieuw bed."