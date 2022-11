Energiekorting niet nodig? Nu kun je het schenken aan een goed doel

Amsterdammers Monique van Hoogstraten en Ineke van Tol lanceren vandaag een online-platform waar je je energieschenking van 190 euro kunt geven aan een Amsterdams goed doel. Met de slogan 'We zijn er om elkaar te helpen, nietwaar' proberen de vriendinnen de energiesubsidie zoveel mogelijk terecht te laten komen bij minderbedeelden in de stad.

Van Hoogstraten en Van Tol noemen hun burgerinitiatief 'Wees Warmhartig', met een knipoog naar een deel van de Amsterdamse wapenspreuk 'Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig'. Het concept is simpel. Via de website 190euro.nl hebben bezoekers de mogelijkheid direct een bedrag aan een lokaal goed doel te schenken. Dit kan het bedrag van de energiekorting zijn of een deel daarvan. Van Tol: "Ons uitgangspunt is: Amsterdammers helpen Amsterdammers, met welk bedrag dan ook."