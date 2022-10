Kringloop drukker door energiearmoede: run op jassen, dekens en elektrische kachels

Een beetje betaalbaar de winter doorkomen; hoe doe je dat met stijgende kosten voor boodschappen en energie? Het gaat in ieder geval hard met de verkoop van tweedehands winterkleding bij kringloopwinkels. Kringloopwinkel Hollands Kroon in Anna Paulowna heeft het een stuk drukker de laatste weken, zegt eigenaar Mandy Minnaards: "Alles wordt duurder. Ik merk echt dat mensen hier in de stress zitten."

Het is drukker in de kringloopwinkels door stijgende kosten voor boodschappen en energie. - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

"Het is anders druk. Ik zie steeds meer mensen uit het dorp die ik hier voorheen niet zag", vertelt Mandy Minnaards. Ze beheert de kringloopwinkel in Anna Paulowna nu zo'n vijf jaar. "Mensen kwamen hier eerst vooral voor snuisterijen en leuke dingen. Tegenwoordig komen ze vooral voor de kleding. En dekens voor op de bank, want dan hoef je een kachel minder aan te zetten. Maar er is ook meer vraag naar elektrische kachels." Branders Dat merkt ook Lex Gorsselink van kringloopwinkel Saartje in Wieringerwerf. "Alles wat een beetje warmte geeft, vliegt de winkel uit. Veel oudere mensen komen terug voor de ouderwetse petroleumstellen om daar hun eten op te maken. Mensen komen ook voor gourmetstellen. Niet om te gourmetten, maar voor de branders om eten op te warmen. Ze zijn wat dat betreft heel creatief."

Quote "De leuke gesprekken zijn een stuk minder, korte lontjes en depressief. Daar hik ik nu toch tegen aan" mandy minnaards - kringloopwinkel hollands kroon