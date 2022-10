'Crisis na crisis voor dierenliefhebbers': opnamestop voor overvol dierenasiel

De huidige energiecrisis is ook voelbaar bij dierenasiel 't Schuthok in Den Helder. Het asiel heeft een opnamestop ingesteld, omdat het helemaal vol zit. Volgens 't Schuthok komen er steeds vaker dieren binnen waarvan de baasjes de verzorging niet meer kunnen betalen. "Door de energiecrisis lopen de kosten van elk huishouden enorm op, maar we kunnen moeilijk nee zeggen als een dier toch hulp en verzorging nodig heeft."

Volgens Engels is het niet alleen de energiecrisis die het houden van dieren parten speelt. "Natuurlijk hebben we ook 'coronadieren' binnen van mensen die weer meer buitenshuis zijn gaan werken, maar mensen gaan ook scheiden of moeten verhuizen naar een kleinere woning. Dan hopen ze toch voor betere omstandigheden voor het dier."

Het is loeidruk bij dierenasiel 't Schuthok in Den Helder. De telefoon staat roodgloeiend en mensen staan aan de balie met vragen of om dieren af te staan of op te halen. "De emoties zijn hoog bij het afstaan van dieren", vertelt Bianca Engels van het dierenasiel. "Dieren worden onder andere afgestaan door stijgende kosten voor energie. Die mensen kunnen dure medische ingrepen voor een dier niet meer betalen. Als daarbij een bewindvoerder aan te pas komt, dan weet je het wel."

Het asiel zit hoe dan ook helemaal vol. Engels: "Het is nu echt druk. We hoorden het al eerder van asiels midden in het land. Die hebben we geholpen met de opvang en toen kwam ineens hier de explosie. We hebben heel veel katten en konijnen. Alle 22 hondenkennels zitten vol. Er is een wachtlijst voor opname. Omdat dieren eerst weken in quarantaine moeten en vaak medische verzorging nodig hebben, is er geen doorstroom."

Niet alleen diereneigenaren hebben het moeilijk met stijgende kosten. De kosten die zij niet kunnen opbrengen, komen neer op het asiel. Engels: "We laten toch die kies bij een dier trekken of doen toch een operatie. Het welzijn van het dier is belangrijk. We hebben juist de meeste kosten voor afgestane honden en niet zo zeer van zwervers."

