Hoge werkdruk bij Noord-Hollandse dierenasiels door topdrukte en vrijwilligerstekorten

De drukte bij dierenopvangcentra blijft niet alleen beperkt tot Dierenopvang Zaanstreek. Ook elders in de provincie moeten dierenverzorgers alle zeilen bijzetten. "We hebben op dit moment een gigantische wachtrij en geen plek", laat Tessa Kamstra van de dierenopvang in Haarlem weten. Maar de drukte is niet het enige probleem waar dierenopvangcentra in onze provincie mee worstelen: er zijn veel te weinig vrijwilligers.

Adobe Stock

Bij de Haarlemse dierenopvang van Stichting BEDENK - een stichting die zich al meer dan 20 jaar bezighoudt met de opvang en plaatsing van kleine huisdieren - is het enorm druk. De opvanglocatie heeft momenteel een gigantische wachtrij en het team bestaat uit slechts een klein groepje mensen. "Omdat de hevige coronaperiode voorbij is en mensen aan het werk moeten, groeit opeens het besef dat men eigenlijk helemaal geen tijd meer heeft voor een huisdier", verklaart voorzitter Kamstra. "Bovendien willen mensen rond deze tijd graag op vakantie en hiervoor met niets of niemand rekening hoeven houden. Men denkt niet goed na." Jonge honden Dat ziet ook Jorn Haringsma, dierenverzorger bij Dierenasiel Crailo in Hilversum. Ondanks dat ze in coronatijd bewust hebben doorgevraagd of mensen het huisdier wel echt wilden hebben, komt men nog steeds huisdieren brengen. "Mensen geven aan geen tijd meer te hebben." Bij het dierenasiel in Hilversum komen vooral veel jonge honden binnen van rond de anderhalf jaar. Laatst zelfs een van slechts zeventien weken. Bij DOA Amsterdam komen zo'n vier keer zoveel konijnen binnen als in dezelfde periode voor corona in 2019. Volgens woordvoerder Jeanine Kornmann worden veel konijnen gedumpt. Ze worden bijvoorbeeld over het hek getild van kinderboerderijen of op straat gezet. "Laatst kregen wij een moederkonijn met zes kinderen binnen", vertelt ze. Dat de topdrukte vooral wordt veroorzaakt door een toestroom aan konijnen merkt ook Niels Kalkman van de Dierenbescherming met diverse opvanglocaties verspreid door de hele provincie. "In IJmuiden is zelfs een wachtlijst van konijnen." Toch is de één op één relatie tussen corona en de toename van de hoeveelheid konijnen in dierenasiels volgens Kalkman niet direct hard te maken: "Mensen geven corona niet snel als reden op."

Naast een toestroom van dieren, is er nog een belangrijk punt waar de diverse dierenasiels mee worstelen: de vrijwilligerstekorten. "Het aantal mensen dat bij ons onbetaald werk verricht is enorm verminderd. Veel mensen hebben inmiddels een baan gevonden", zegt Kornmann van DOA Amsterdam. Dat het nu vakantieperiode is, helpt volgens Kalkman van de Dierenbescherming niet mee. "Veel vrijwilligers zijn weg. Het is echt aanpoten." Het resultaat: Een grote stapel werk en lange wachtlijsten waarop maar weinig nieuwe plekken vrijkomen. "We willen wel de zorg kunnen geven die de dieren nodig hebben. Als we alleen maar dieren blijven aannemen, dan is dat niet meer mogelijk", legt Haringsma uit. Volgens hem is de hoeveelheid werk sinds corona verdubbeld. "De meest verantwoordelijke mensen hebben regelmatig dagen dat ze tot 23.00 uur 's avonds bezig zijn. En allemaal vrijwillig", legt ook Kamstra uit. Frustratie De situatie leidt tot behoorlijk wat frustraties. Kalkman krijgt vanuit de diverse locaties regelmatig het verzoek voor meer aandacht voor de huidige problematieken. Bij voorzitter Kamstra overheerst vooral het gevoel van teleurstelling. "Over mensen die in coronatijd een dier hebben aangeschaft en het nu komen terugbrengen denk ik echt: mensen lees je eens wat beter in." Een concrete oplossing is volgens Kalkman op korte termijn moeilijk te vinden. "We proberen natuurlijk zoveel mogelijk konijnen snel een goede plaats te geven, maar momenteel zitten we midden in de vakantieperiode en mensen wachten met de aanschaf van een dier vaak tot na de vakantie." Kamstra hoopt vooral dat bij mensen snel het besef groeit dat een huisdier niet zomaar iets is en hoopt dat over zo'n grote beslissing voortaan beter wordt nagedacht.